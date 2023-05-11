بإيرادات 2.2 مليار درهم.. فنادق أبوظبي تستقبل 1.5 مليون نزيل منذ بداية العام

استقبلت فنادق أبوظبي 1.56 مليون نزيل فندقي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد أظهرت بيانات الدائرة، أن الإيرادات الفندقية زادت إلى 2.2 مليار درهم في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 72% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.8 ليلة للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 330 درهماً بزيادة بنسبة 28%.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بحصة تبلغ 20% أو ما يعادل 305 آلاف نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 11% أو ما يوازي 168 ألف نزيل بزيادة بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ثم بريطانيا بحصة 5% أو ما يعادل 71 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 44%، يليها روسيا بحصة 4% أو 66 ألف نزيل بارتفاع 225%، ومصر والفلبين والسعودية وأمريكا بحصة 3% لكل سوق منهما بواقع 54 ألف نزيل مصري بنمو 35%، و51 ألف نزيل فلبيني بنمو 9%، و44 ألف نزيل أمريكي بزيادة 39%.

عدد النزلاء من السعودية

ووصل عدد النزلاء من المملكة العربية السعودية لنحو 37 ألف نزيل بزيادة 29%، والصين 35 ألف نزيل بارتفاع 323%، وإسرائيل 33 ألف نزيل بنمو 81%، وباكستان 32 ألف نزيل بنسبة صعود بلغت 18%.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 45% إلى 715 ألف نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، وبلغ متوسط الإشغال 68%، ووصل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.9 ليلة للنزيل الواحد، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 40% إلى 469 ألف نزيل وبلغ متوسط الأشغال 75%، وبلغ متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 2.2 ليلة.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 40% إلى 237 ألف نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصل متوسط الأشغال إلى 66%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 21% بعدد النزلاء إلى 140 ألف نزيل، ووصل متوسط الأشغال إلى 80%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 1.411 مليون نزيل خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنمو بنسبة 44%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 107 آلاف نزيل بزيادة 17%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 43 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 17%.