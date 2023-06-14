بإيرادات متوقعة 40 مليون جنيه.. «ابن سينا فارما» توقع 3 عقود للدعاية الطبية

أعلنت شركة ابن سينا فارما عن توقيع 3 عقود للدعاية الطبية من خلال مكتبها العلمي المرخص.

وقال محسن محجوب الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، إن إنشاء مكتب علمي يمثل إنجازا مهما لتلبية الطلب المتزايد على تعهيد خدمات الرعاية الطبية.

وذلك كجزء من جهود الشركة لتزويد شركات الأدوية بخدمات شاملة، بما في ذلك الاستيراد والخدمات اللوجستية والتوزيع والدعاية الطبية.

واستكمل محجوب أن التكامل بين خدمات الدعاية الطبية والتوزيع، شجع ابن سينا فارما، للدخول في هذا المجال دون الحاجة لضخ نفقات رأسمالية جديدة.

وأوضح أن ذلك يمثل إضافة مصدر جديد الإيرادات من تلك الخدمة بمتوسط ربح بين 30% إلى 35%، ما سيعزز تحسين هامش الربح الإجمالي للشركة.

وقال محجوب إن ابن سينا فارما، وقعت بالفعل 3 عقود مع شركات عالمية ومحلية، بإيرادات متوقعة خلال 2023، نحو 40 مليون جنيه لتوفير خدمات الدعاية الطبية، مشيرا إلي أن هناك المزيد من الاتفاقيات في طور التعاقد.

وأضاف محجوب أن المكتب العلمي لشركة ابن سينا فارما، يقدم خدمات الدعايا والتسويق للمنتجات الطبية، إلى الأطباء والمستشفيات والعيادات والصيدليات، نيابة عن مصنعي الأدوية.

وواصل محجوب أن انشاء مكتب علمي يتيح أيضا لشركة ابن سينا فارما، امكانية امتلاك منتجات طبية خاصة بها.