بإنتاج أول طلقة مصرية.. «الإنتاج الحربي» تحتفل بعيدها الـ 68

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ‏احتفالية بمناسبة العيد الثامن والستون للإنتاج الحربي، وذلك بحضور نخبة من قادة الوزارة والهيئة والقيادات العمالية والعاملين، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بكلمته التي ألقاها خلال الحفل – أن هذا العيد والذى يأتي للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصريـة بإحدى شركات الإنتاج الحربي هو فرصة حقيقية للوقوف على ما حققه عمال ” الإنتاج الحربي” الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة ومناسبة لأن نستشرف معًا مستقبل أفضل لأبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل معًا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات.

واستعرض الوزير ” محمد صلاح الدين ” خلال الإحتفالية أهم الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع على الصعيدين العسكرى والمدنى خاصة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.