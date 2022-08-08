بإقامة فندقية.. جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، تقديم 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة 2022، للدراسة في كلياتها الـ 4 .

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية كليات علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.

و تقدم الجامعة من خلال كلياتها 16 برنامج أكاديمي يتضمن علوم المستقبل بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

جامعة مصر للمعلوماتية تقدم 20 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المستشار عدلي منصور، اعتمد المنح الدراسية الكاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2022-2023.

المنح تشمل إقامة فندقية 5 نجوم

وذلك امتداداً لمبادرة رئيس الجمهورية، على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم مشروطة بحفاظهم على التفوق.

كما تتضمن هذه المنح الانتقالات وكذلك المعيشة والإقامة الفندقية فئة 5 نجوم للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

جامعة مصر للمعلوماتية

وأضافت الدكتورة ريم بهجت أن مجلس الأمناء وافق أيضاً على عدد من المنح الجزئية والمتدرجة للمتفوقين علميا ورياضيا ولذوي الهمم.

وذلك بهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل:

الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية”.

وقال الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية إنه فيما يخص جميع الطلاب المتقدمين للدراسة بالجامعة، ستقدم لهم الجامعة تخفيضا بواقع 40% علي المصروفات الدراسية في كليات الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات.

كما ستقدم الجامعة 45% تخفيض في كليتي تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك طول فترة الدراسة .

تخفيض 60% للطلاب الحاصلين علي مجموع أعلي من 90%

ونوه إلي أنه في حالة تقدم طلاب من الحاصلين على نسبة مئوية أعلى من 90% في الثانوية العامة 2022 بالشعبة العلمية، يتم تخفيض 60% من المصروفات الدراسية، وتصل لـ 65٪؜ بالنسبة لطلاب أدبي.

وأوضح الشرقاوي أن جامعة مصر للمعلوماتية قدمت 29 منحة كاملة العام الماضي لأوائل الثانوية العامة، بالإضافة لتقديم 89 منحة متدرجة للدارسين بها.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بقارة أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست الجامعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية 16 برنامج دراسي في كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم).

برامج الكليات في جامعة مصر للمعلوماتية



كلية علوم الحاسب والمعلومات

أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني

الجرافيكس والألعاب الالكترونية

الذكاء الاصطناعي

علوم وهندسة البيانات

هندسة البرمجيات

كلية الهندسة:

الالكترونيات والاتصالات

هندسة الحاسب

الهندسة الصناعية

هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

كلية تكنولوجيا الأعمال:

تحليل إدارة الأعمال

إدارة تكنولوجيا الأعمال

التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي

ريادة الأعمال والإبداع

المالية

المحاسبة

كلية الفنون الرقمية والتصميم: