«بإسلوب النسف الحذر».. الداخلية: غلق الطريق الدائري بمنطقة كفر طهرمس تزامنا مع إزالة عقار

أكدت وزاة الداخلية غلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن ذلك تزامنا مع تنفيذ قرار إزالة العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، وذلك بأسلوب النسف الحذر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك سيتم يوم الجمعة الموافق 12/3/2021 من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4 مساء، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية، لاستخدام محور صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة أو فى اتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير فى إتجاه محور المريوطية.

تحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى.

تحويل القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب)، والمتجه إلى محور وصلة المريوطية فى إتجاه الطريق الزراعى لاستخدام وصلة المريوطية فى اتجاه أعلى القوس الغربى إتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإحكام منازل محور صفط اللبن على الطريق الدائرى المؤدية إلى مناطق العقار وإرشاد المركبات باستكمال السير بمحور صفط اللبن والاتجاه يميناً إلى الطريق الدائرى (القوس الغربى) اتجاه محور 26 يوليو وأعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.

ويتم استخدام الطرق البديلة على النحو التالى:

القادم من مناطق الدائرى الشرقى المنطقة الثالثة (من أعلى المنيب) ويرغب فى التوجه إلى طريق الإسكندرية الزراعى يتم الصعود وصلة المريوطية فى اتجاه أعلى القوس الغربى اتجاه منزل طريق الإسكندرية الصحراوى منزل 4,5 اتجاه الإسكندرية ثم الصعود مطلع محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى.

القادم من مناطق الطريق الصحراوى وطريق الواحات ويرغب فى التوجه إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى يستخدم الطريق الدائرى (القوس الغربى) يمينا اتجاه وصلة المريوطية وإستكمال أعلى الطريق الدائرى إتجاه أعلى المنيب وحتى نفق السلام وإتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الرزاعى.

القادم من الطريق الدائرى من أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى ومن أعلى محور 26 يوليو ويرغب فى التوجه لمناطق الجيزة يتم استخدام محور صفط اللبن فى اتجاه ميدان الجيزة وشارع فيصل وإتجاه جامعة القاهرة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.