بإدارة إنجليزية.. مصر تنتظر إنشاء المدينة الطبية العالمية بطريق السويس

قال الدكتور ناصر فؤاد؛ نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا، إن مشروع المدينة الطبية العالمية سيقام بطريق السويس ناحية مدينة الشروق، ويتضمن مستشفى دولي بطاقة 220 سريرًا، وكذلك جامعة دولية في العلوم الطبية، بجانب أول كلية طب إنجليزية في مصر، سيحصل الدارسين فيها على شهادة إنجليزية، بالإضافة لكليات التمريض والعلاج الطبيعي، مضيفًا أن المشروع يتضمن أكاديمية كاملة لذوي القدرات الخاصة والإعاقة تحت إدارة إنجليزية بشكل كامل.

وكانت السفيرة سها جندي؛ وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور ناصر فؤاد؛ نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لمتابعة إنشاء المشروع الاستثماري الذي يقوم فؤاد بتنفيذه، وهو مشروع طبي تعليمي ضخم يقام في مصر للمرة الأولى بهذا الشكل، وأشارت جندي إلى أنه نموذج من المصريين بالخارج الذين يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، لافتة إلى أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهدًا في الترويج للدولة المصرية بالخارج وخصوصًا في مجال الاستثمار.

وأكدت وزيرة الهجرة على دعمها الكامل لمشروع فؤاد، الذي يعد أحد الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود بهدف الانتهاء من مختلف الإجراءات المطلوبة، لخروج المشروع بالصورة المطلوبة، خاصة وأنه يستهدف الاستثمار في المجال الطبي والتعليمي، بما يعكس امتلاك مصر فرص استثمار هامة في مجالات عدة، وكذلك يعكس رغبة المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر، خلال تلك المرحلة، بالرغم مما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة، دعمها وبقوة تواصل المصريين في الخارج بكافة المؤسسات، حيث وعدت بالتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لسرعة لتذليل أية إجراءات؛ دعمًا لتنفيذ المشروع، الذي من شأنه أن يسهم في تحفيز المزيد من الشباب على رفع كفاءة التعليم العالي في مصر، إذ يفتح فرعًا لإحدى كبرى الجامعات العالمية على الأراضي المصرية، وبشكل خاص في المجال الطبي بشتى تخصصاته وخلق منظومة صحية متكاملة ترقى إلى المنظومات العالمية، بل وتفوقها في بعض المجالات، مشيرة إلى مزيد من التسهيلات والتيسيرات والمحفزات التي أُعلن عنها عقب اجتماع رئيس الجمهورية بالمجلس الأعلى للاستثمار، والتي من شأنها أن تحقق استفادة ضخمة لهذا المشروع النموذجي.

وأعرب فؤاد عن شكره لوزيرة الهجرة، لدعمها الدائم للمستثمرين المصريين بالخارج، ودعوتها الدائمة لهم للاستثمار في مصر، وتقديمها مختلف أوجه المساعدة بهدف الانتهاء من هذه المشروعات، مستعرضًا ما تم في المشروع الاستثماري الطبي التعليمي، والذي تشرف على دراساته مكاتب إنجليزية متخصصة، وكذلك شركته الرائدة في إقامة المستشفيات، والتي أنشأت 5 مستشفيات عالمية حتى الآن على أعلى مستوى، ولديهم خبرة كبيرة في المجال، بالإضافة إلى تدريب للأطباء.

وأوضح الدكتور ناصر فؤاد أن السوق المصرى سوق واعد، وقادر على اجتذاب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، مثمنًا جهود السفيرة سها جندى فى الحصول على مميزات مخصصة للمصريين بالخارج، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين المصريين بالخارج.