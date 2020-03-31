لايف

بإجمالي 849 حالة الليلة الماضية.. إسبانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات «كورونا»

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن "عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 94417 من 85195، و9222 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 من 7340 أمس.
هيثم سمير 2:01 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 2:01 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 849 حالة وفاة، الليلة الماضية، وهو أعلى عدد للوفيات يسجل في 24 ساعة، منذ ظهور الوباء، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 94417 من 85195، و9222 إصابة جديدة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8189 من 7340 أمس.

وأعلنت السلطات الإسبانية، أمس الاثنين، إصابة فرناندو سيمون، رئيس مركز التنسيق الإسباني للتنبيهات والطوارئ الصحية، بفيروس كورونا المستجدّ.

وتعد إسبانيا حاليًّا من بين الدول الأكثر تأثرًا بالفيروس التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميًّا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بـ «كورونا» في يوم واحد

المال - خاص 1:29 م, الأحد, 29 مارس 20

لتصبح الثانية على العالم.. «كورونا» يقتل أكثر من 10 آلاف في إيطاليا

خالد بدر الدين 1:19 ص, الأحد, 29 مارس 20

«جوجل» تتبرع بأكثر من 800 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

خالد بدر الدين 3:28 م, السبت, 28 مارس 20

مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات.. فرنسا تحذر من خطورة «مد مرتفع جدًّا» لكورونا

هيثم سمير 5:12 م, الجمعة, 27 مارس 20

«الصحة العالمية» : نافذة حاسمة من الفرص للسيطرة على تفشي «كورونا» في مصر

هيثم سمير 12:01 م, الخميس, 26 مارس 20

تعرف على عالم ما بعد كورونا في مجال السفر والتسوق والعمل (جراف)

أيمن عزام 7:43 م, الأثنين, 23 مارس 20