بإجمالي 826 مليونًا منذ بدء المنظومة.. الضرائب: إرسال 1.350 مليون فاتورة إلكترونية يوميا

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن عدد الفواتير الإليكترونية التي يتم إرسالها عبر المنظومة حاليا يصل إلى 1.350 مليون فاتورة يوميا، مقارنة بـ 40 ألف فاتورة يوميا عند بدء المنظومة.

ولفت إلى أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة ، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

وأوضح أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أنه بعد إكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، لافتا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة.

وأكد أن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، خاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الأخرى فترات طويلة.