بإجمالي 8.884 مليون جنيه.. «إسكان الإسكندرية» تواصل العمل فى 7 مشروعات

تواصل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية مشروع تأهيل وصيانة ورفع كفاءة مستشفى الطب النفسي “المعمورة” ، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به إلى 87%، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3.133 مليون جنيه، في حين أن أن المديرية تُنفذ عددا من المشروعات ضمن بند “الصيانة” ومنها عمل رصيف حماية حول مباني المجزر الآلي بالعامرية وذلك بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 788 ألف جينه ، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 70%.

كما تقوم المديرية بصيانة أنفاق حي شرق وهي “جليم، سابا باشا، ستانلي، كليوباترا، سبورتنج” وذلك بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 698 ألف جنيه ، ووصلت نسبة التنفيذ بالأعمال إلى 40%، بالإضافة إلى صيانة دورات مياه شرطة المرافق بالطابقين الأرضي والأول ، وذلك بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 308 آلاف جنيه ، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 15%.

كما تواصل مديرية الإسكان والمرافق أعمالها بترميم فيلا استراحة محافظ الإسكندرية الكائنة بغرب الإسكندرية بمنطقة العجمي، حيث وصلت نسبة التنفيذ لـ 67% بقيمة إجمالية 2.693 مليون جنيه، يأتي ذلك، بالإضافة إلى ترميم مباني الورش والنقل بقيمة تعاقدية 931 ألف جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 25%، فضلاً عن ترميم مبنى المشتريات ضمن مبانى الورش والنقل بقيمة تعاقدية 332 ألف جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ لـ 70%.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتجديد المجزر الآلي الكائن بمنطقة العامرية بإجمالي قيمة تعاقدية 1.817 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال ترميم المجزر الآلي الكائن شرق الإسكندرية بمنطقة أبو قير بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.067 مليون جنيه.