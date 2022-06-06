بإجمالي 6 مليارات و97 مليونا و600 ألف جنيه.. خطة النواب تنتهي من موازنة الهيئة العامة للاستثمار

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2023 باجمالي تقديرات 6مليار و 97 مليون و 600 الف جنيه ، مقابل 7 مليار و 434 مليون و 948 الف جنيه للعام المالي الجاري.

وكشفت نسخة مشروع الموازنة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية والتي حصلت “المال” علي نسخة منها عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف ب2 مليار و 547 مليون جنيه للعام المالي القادم ، مقابل 2 مليار و 659مليون جنيه للعام المالي الجاري.

فيما بلغت جملة الإيرادات 3 مليارات و600 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023، والمعتمدة بموازنة العام المالي الجاري.

وبلغت أرباح العام والتي شملت الارباح المحتجزة (فائض مرحل) مليار و 53 مليون جنيه للعام المالي القادم، مقابل 941 مليون جنيه للعام المالي الجاري.