«بإجمالي 56.8 ألف طن للشون».. انتظام أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 56.8 ألف طن بتوريد 180 طنًا من إجمالي المساحة المزروعة، والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

وأكدت محافظة البحيرة في بيان لها أن هذا يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

هذا وقد ناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد، خاصة أن الكميات التي تم توريدها لا تتناسب مع حجم ما كانت تستهدفه المحافظة من تجميع للكميات والتي متوقع ان تصل الى قرابة 174 ألف طن.