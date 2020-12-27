لايف

بإجمالي 50 مركزا و1381 قرية .. السيسي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

وتابع: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد
المال - خاص 7:53 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 7:53 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وكتب السيسي، على صفحته الرسمية، قائلا: استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة‬، والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتي تستهدف ٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الخميس 24-12-2020 فى مصر: أمطار وشبورة صباحا

وتابع: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الحكومة: غرامة عدم ارتداء الكمامة من 50 إلى 150 جنيها والقبض على من يرفض الدفع الفوري (فيديو)

محمد مجدي 8:39 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

متحدث الوزراء: غلق أي منشأة سياحية تقيم احتفالات رأس السنة وغرامة 4 آلاف جنيه (فيديو)

محمد مجدي 8:23 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

الحكومة: 50 جنيها غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة تطبق الأحد.. وإلغاء الاحتفالات وأي فعاليات

صفية حمدي 6:41 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

الأمم المتحدة: لأول مرة في مصر مؤشر التنمية البشرية أعلى من المتوسط للدول العربية

سمر السيد 6:15 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

طقس غد الإثنين .. شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة في الصباح

دعاء محمود 5:34 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

ضبط شخصين لترويجهما لحفل رأس السنة بقاعة أفراح بالدقهلية

أماني عوض 5:06 م, الأحد, 27 ديسمبر 20