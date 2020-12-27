بإجمالي 50 مركزا و1381 قرية .. السيسي يوجه بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

وتابع: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وكتب السيسي، على صفحته الرسمية، قائلا: استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة‬، والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة، والتي تستهدف ٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي ١٣٨١ قرية.

وتابع: سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة، متمنيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد.