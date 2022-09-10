بإجمالي 2600 قنطار .. 14 شركة تحضر أول مزادات بيع القطن للموسم الجديد في الفيوم

اختتمت اليوم فعاليات أول مزاد لبيع القطن لموسم 2022/2023، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة 14 شركة من العاملين في مجال تجارة الأقطان.

وشهدت أول جلسة مزاد بيع عدد 2151 كيسا بإجمالي 2600 قنطار، حيث تم توريد هذه الكميات إلى مراكز تجميع (دسيا – الحادقة – سنورس1 – طامية) بمحافظة الفيوم.

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.