بإجمالي 178.3 مليون جنيه.. «طاقة النواب» توافق على موازنة جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لسنة 2023/ 2024 

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024 بإجمالي 178.3 مليون جنيه، مقابل 167.5 مليون جنيه العام المالي الحالي 2022/ 2023.

جاء ذلك بعد استعراض المهندسة سلمى حسين، رئيس قطاع التراخيص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أمام النواب، موازنة الجهاز وأهم المشروعات والأنشطة التي يقوم بها المجلس، وفي مقدمتها وضع قواعد تنظيمية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وحوافز تشجيعية للشركات للدخول في هذا النشاط، ومنها إعفاءات من رسوم التراخيص.

وقالت “حسين” إن مجلس إدارة الجهاز من المتوقع أن يبحث قريبًا أول ترخيص لشركة حاصلة على الرخصة الذهبية في مجال طاقة الرياح.

وفيما يتعلق بتفاصيل الموازنة، أوضحت سلمى حسين أنه المصروفات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2023/ 2024 شهدت زيادة طفيفة بواقع 2% فقط، وذلك في إطار رؤية الدولة لترشيد النفقات.

وخلال المناقشات، طالبت اللجنة البرلمانية ممثلي جهاز مرفق الكهرباء، بموافاتها بمذكرة تفصيلية بعدد الموظفين وحجم الرواتب التي يتقاضونها.