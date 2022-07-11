بإجمالي 16 ألف طالب وطالبة.. قبول دفعة جديدة بمراكز التدريب المهنى

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2022/2023 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية، ويبلغ عدد الطلاب المقرر قبولهم العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة لحين الوصول للطاقة الاستيعابية لكل مركز.

وقال اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني إن قبول الدفعة الجديدة يأتي في إطار الدور المنوط بالمصلحة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة ، وبما يسهم في إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة

مشيراً الى ان المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة التي تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن خطة العام الحالي تتضمن استمارة التقديم اليكترونيا فقط من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتى تم نشرها من بداية التقديم على الصفحة الرسمية للمصلحة بموقع التواصل الاجتماعى بنموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجاناً على الموقع الاليكتروني http://pvtd.gov.eg/ اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري.

وقال أنه تم وضع الحد الادني لدرجات القبول في كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ علي نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، كما سيشمل مكتب القبول خلال العام الجاري مركزى سيارات محرم بك وكفر الزيات.

وأشار إلى أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلي وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والالواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والالوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الأثاث، وCNC، وPLC ومهن أخرى، لافتاً إلى أن المصلحة تعمل على التطوير المستمر للمراكز والمهن الفنية بها حيث تم خلال العام الجاري وادخال مهارات “تحويل السيارات من بنزين إلى غاز” إلى البرامج التدريبية لتخصص صيانة السيارات، وتطوير 17 مهنة في مجموعات مهنية تشمل المعدنية والميكانيكية، والكهربية والإلكترونية، والطباعة، إلى جانب استحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات وتطبيقه فى مراكز المظلات وأسيوط والأميرية التجريبي وتم تخريج أول دفعة من الطلبة العام الماضى.

ونوه إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني بكلٍ من مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون مع مؤسسة ام حبيبة للتدريب على مهنة الطاقة الجديدة والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو، فضلاً عن توقيع برتوكول تعاون مع قطاع التدريب بوزارة الانتاج الحربى بهدف تدريب طلاب مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية بمركز صيانة السيارات الكورية بإمبابة على نظام الجدارات وللاستفادة من التجهيزات والمعدات والماكينات وألاجهزة والمساعدات التعليمية والتدريبية.

وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني ما يلي:

• الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2021/2022 والسابق 2020/2021 (وتكون اللغة الأجنبية هي الانجليزية).

• ألا يزيد عمر (الطالب / الطالبة) عن 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2022/2023.

• الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

• اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

• يفضل إن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز.

• أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات – CNC خراطة – CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

• لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.