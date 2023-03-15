بإجمالي إنتاج 1.7 مليون طن سنويا.. أبرز المعلومات عن مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والذي يتبع شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

وقال اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم: إن الشركة تنفرد بكونها الشركة الوحيدة في مصر التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض.

وأضاف عبد السميع أن إجمالي الإنتاج يصل إلى مليون و740 ألف طن حاليًا مقارنة بـ220 ألف طن منذ 8 سنوات، بمعدل نمو صناعي وإنتاجي غير مسبوق.

وتابع: إن ذلك قد انعكس على نسب التصدير لتصل إلى 5 أضعاف عن ما سبق، لتصل إلى 56 دولة بعد أن كانت 40 دولة، ومنها أستراليا والتي تعد من أكثر دول العالم تطبيقا لاشتراطات الجودة.

مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

قام بتنفيذ مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخمة تحالف من أكبر الشركات المتخصصة: شركة تسن كروب الألمانية بالتحالف مع شركة بتروجيت المصرية، وبالتعاون مع الشركة الهندسية للصناعات الكيماوية “إنبي”.

الرئيس يتفقد مجمع الأسمدة الأزوتية

يتكون المجمع من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة:

1ـ مصنع الأمونيا السائلة بطاقة 1200 طن يومي/ 400 ألف طن سنويًا

2ـ مصنع اليوريا السائلة بطاقة 900 طن يومي/ 300 ألف طن سنويًا

3ـ مصنع سماد اليوريا المحببة بطاقة 900 طن يومي/ 300 ألف طن سنويًا.

4ـ مصنع حامض النيتريك بطاقة 500 طن يومي/ 165 ألف طن في العام

5ـ مصنع نترات النشادر السائلة بطاقة 650 طن يومي/ 200 ألف طن في العام.

6ـ مصنع نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن يومي/ 300 ألف طن في العام.

وشاركت العديد من الشركات المصرية في أعمال الإنشاء والتركيبات والتي جاءت كالتالي:

منتجات مجمع الأسمدة الأزوتية

إجمالي أعمال حفر في مختلف أنواع التربة بحجم 348 ألف متر مكعب

إجمالي أعمال خرسانات مسلحة بحجم 103 ألف متر مكعب.

إجمالي أعمال تركيبات هياكل معدنية بحجم 14 ألف طن

إجمالي عمليات تصنيع وتركيب خطوط أنابيب 433 ألف بوصة قطرية

إجمالي أعمال تركيبات معدات ثابتة ومتحركة 9800 طن

إجمالي أعمال مد كابلات كهرباء وكابلات القوة 1100 كيلو متر طول

مجمع الاسمدة الازوتية بالعين السخنة وفر 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الانشاء

1000 فرصة عمل مباشرة و6 ألاف فرصة عمل غير مباشرة خلال مراحل التشغيل والانتاج.

ترشيد استهلاك الطاقة في مجمع الاسمدة الازوتية بنسبة 15% عن طريق استعلال فائض البخار من مصانع حامض الكبريتيك لخفض استهلاك الغاز الطبيعي.