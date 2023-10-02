بإجمالى 340 سريرا.. السيسي : إقامة مستشفي بإدارة عالمية والحكومة تشتري الخدمة وتقدمها مجانًا للمواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في عام 2014 عرض الدكتور أحمد زويل فكرة إنشاء جامعة زويل، مضيفَا : أنا قلتله إيه مطلوب منى قالي ولا حاجة .. أنا بس عايز الهيئة الهندسية هي اللي تنفذ .. قلتله هل تضمن أن يكون تبرعات للجامعة دي .. قالي آه طبعا .

وأضاف السيسي – خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز” – : كان اللي موجود معاه “الدكتور أحمد زويل” 500 مليون جنيه، بينما الجامعة ستتكلف مبالغ ضخمة .. قلتله أنت هتعتمد على تبرعات الناس .. أي من كان مين وعدك .. ومش كل فكرة ممكن تنجح إلا إذا كنت متأكد ماذا ستفعل ولا تترك الفكرة” .

وتابع السيسي: “ولا قدر الله حصل اللي حصل .. ويبقي كان لازم تكمل المشروع عشان ميصحش عيب”.

وكشف السيسي أن هناك رجل أعمال فاضل جدا في 2015 قالي عايز أعمل عمل خيري جدا وعملت تصميماتها في أمريكا .. ويعني برضه عايز إنك أنت تتابع والهيئة الهندسية تعمله .. قولتله أن تلك الفكرة غير قابلة للنجاح، وعند سؤاله عن السبب .

وتابع السيسي: قولتله في الفلوس أنا عندي مشكلة أشوفها بشكل متتخليهوش في ضعفها وقوتها .. قلتلله اللي إنت بتطرحه ده غير قابل للنجاح .. أنت بتتكلم في مستشفي وقتها تتكلف 20 مليار جنيه هتقدر تجيب الرقم ده .. طيب جبته .. عدد الأسرة اللي أنت حاطتها فوق الـ 1000.. أنت عارف المريض هنا في المستشفي دي بيتكلف كام أنت عايز فوق 4 مليارات جنيه تكاليف تشغيل المستشفي دي .

واستكمل السيسي قوله: قالي أنا هكمل وفي ناس من هنا وبره هتجيب تبرعاتها .. أنا معايا مليار جنيه وشوية في الوقت ده وده كان رقم كبير .. قلتله طيب ماشي طب حد يقولي طب لما هو مش ماشي بتعملها ليه .. أنا باخد الفكرة دي اللي هي غير قابلة للنجاح معاه وأنجحها .

وأضاف السيسي: المستشفي ده كان المفروض يتعمل ليها معجل نووي لعلاج الإشعاعات بتكلفة 46 مليون دولار .. قلتلهم انتوا بتتكلموا في ايه ؟.. في واحد عندنا في المركز الطبي العالمي للجيش نعمل واحد تاني ليه .. و المستشفي دي تتفتح قريبا .. واحنا مستعدين أن المستشفي تكون عالمية واحنا نشتري منه الخدمة .. وهو يديرها .. و الخدمة بتاعتنا هتكون ببلاش للناس بالمجان.. الإدارة عالمية واحنا نشتري منه الخدمة ونقدمها للناس”.

وقال السيسي: مستشفي بتاعت الراجل الفاضل ده هو حط الفلوس وانشغل في حياته، اتكلفت كام دلوقتي يا خالد .. وزير التعليم العالي: اتكلفت دلوقتي 6 مليارات جنيه وهتتخطي الـ 10 مليارات جنيه بخلاف التجهيزات و اختصرنا عدد الأسرة من 1000 إلي 340 سريرا.

واضاف السيسي: عشان كده بقولكم انا بقرأ كل الجرائد وبشوف كلامكم وانا بتعلم منه .. كلامكم ممكن يكون مسار ولكن بشرط ان يكون له مقومات نجاح والا ستكون فكرة قدامك تزعلك .. قولت احنا مستعدين لمستشفى عالمي احنا نشتري منه خدمة والخدمة هتبقى ببلاش والمجان للناس وبرضو انا حبيت اقول الكلمتين دول علشان هو كان بيقول ان القطاع الخاص يعمل مستشفيات.