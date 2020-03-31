بؤلمانى يطالب رجال الأعمال بدفع رواتب العاملين خلال أزمة «كورونا»

طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو البرلمان رجال الأعمال، من أصحاب الشركات والمنشأت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدم الإستغناء عن العمالة أو تخفيض رواتبهم في هذه الفترة العصيبة التي تحاول الدولة بكل أجهزتها القضاء علي وباء فيروس كورونا وفرضت في سبيل ذلك عدة اجراءات منها حظر التجوال.



وقال نائب البرلمان أن دفع رواتب العاملين كاملة، هي أقل ما يقدمه رجل الأعمال لموظفيه وعماله في اطار المسئولية المجتمعيه الملقاه علي عاتقه، وسدادا لجزء من حق وفضل الوطن عليه.

وشدد علي ضرورة أن يبادر أصحاب الأعمال بدعم العمال وأسرهم اجتماعيا واقتصاديا مثلما يفعل رجال أعمال ومستثمري أوروبا وأمريكا.



واستنكر النائب، ترويج البعض خلال الأيام الماضية، لفكرة تخفيض الرواتب أو تسريح العمال، لامتصاص الخسائر المزعومة لهم.

وقال عضو البرلمان إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون مع الدولة لمواجهة الوباء، فهذه ظروف طارئة، تعاني منها أغلب الدول، وأن المستثمرين استفادوا كثيرا من دعم الدولة، كتخفيض أسعار الفائدة بالبنوك، وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر، وخفض أسعار الطاقة للمصانع، ودعم المصدرين، وها هو دورهم الآن لرد الجميل لأبناء وطنهم.



وقال الدكتور عبد الرحيم علي إن الحكومة والقيادة السياسية قبلها، كثيرا ما مدت يد العون ويسرت الطريق، أمام المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وتم حل الكثير من مشكلات التعثر والمصانع المتوقفة، بالتعاون مع البنك المركزي.