بأول اختبار للمدرب إيهاب جلال .. منتخب مصر يفوز على غينيا بقدم مصطفى محمد

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا قاتلا على منتخب غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

وسجل الهدف النجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة 87 من المباراة، لينقذ المنتخب والمدرب إيهاب جلال من أول تعثر.

وهذ أول لقاء يقوده الكابتن إيهاب جلال في رحلته التدريبة مع منتخب مصر ، بعدما تم تعيينه خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش .

بدأ المنتخب الوطني أولى مباراته بقيادة إيهاب جلال بتشكيل في حراسة المرامي محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وخط الدفاع: أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – ياسر إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمد صلاح – عمر مرموش.

وأقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، تكريما للكابتن محمد صلاح .

وقام جمال علام رئيس الاتحاد و الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بمصافحة النجم المصري العالمي وتسليمه درعا مكتوبا عليه ” نفتخر بك دائما “.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود النجم المصري العالمي لما قدمه مع المنتخب وناديه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، يوم الخميس المقبل خارج أرضه.

ويصبح ترتيب المجموعة الرابعة مالاوي بالمركز الأول بفارق الأهداف ثم منتخب مصر ثم غينيا وأخيرا إثيوبيا.