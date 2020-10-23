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«بأوسع عرض ممكن».. السيسي يوجه بالالتزام الدقيق لمواصفات الطرق الحرة (صور)

خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائري الأوسطي
المال - خاص 6:13 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20 6:13 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى، خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائري الأوسطي الذي تفقد الرئيس مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبري البدرشين أعلى نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة.

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كما تفقد الرئيس مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.

وناقش الرئيس المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الإنشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الإنجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الأوسطي ليكون بأوسع عرض ممكن، وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم فى إنهاء التكدس المروري، وخفض زمن الرحلات، وتقليل نسبة الحوادث؛ حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الإنشائية المتفق عليها.

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بقلم المال - خاص

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