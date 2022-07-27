بأنظمة سداد مرنة.. شركات عقارية تشارك بمشروعاتها في معرض الأهرام

تشارك مجموعة من شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المصرية في معرض “الأهرام العقاري” المقرر عقده غداً الموافق 28 يوليو لعام 2022، وذلك لطرح مشروعاتها القائمة، واستعراض أنظمة السداد الخاصة بها ومقدمات الحجز بمشروعاتها المختلفة.

فيوتشر هومز تشارك فى معرض الأهرام بمشروعيها فيوتشر هايتس وفيكتورى

أوضح المهندس محمد منير رئيس مجلس الإدارة أن ضمن خطة الشركة التسويقية المشاركه في المعارض العقارية الكبرى فهي وسيلة اتصال مباشره بالعملاء وتشهد تجمع عدد من المشروعات المتنوعه بخصومات وعروض حصرية فهى وسيله تسويقية ضرورية للمطور لابد وأن تدرج ضمن خطته التسويقية.

وقال منير إن الشركه انتهت من أعمال الحفر وبدأت في صب الخرسانات بمشروع فيوتشر هايتس بعد أن أنهت الشركة إجراءات تراخيص البناء والحصول على الرخصة، وهو مشروع سكني بالشراكة مع «نيركو» الذي يقع على مساحة 2700 متر مربع ويتكون من برجين سكنيين 2 بدروم ودور أرضي، و9 أدوار، ويبلغ عدد وحداته 150 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 لـ155 متر بتصميمات متميزة،.

وأضاف أنه تم بيع 90% من المشروع منذ طرحه حتى الآن ومتبقي 10% فقط ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 2022، ويقع مشروع فيوتشر هايتس 1و2 بجوار نادي وادي دجلة بمنطقة زهراء المعادي، ويتميز المشروع بتواجده بالامتداد الطبيعي لمنطقة المعادي بالقرب من الدائري.

وبالحديث عن مشروع «فيكتوري»، فهو سكني، بالشراكة مع «النصر للإسكان والتعمير» بمنطقة المعراج، وبالقرب من زهراء المعادي والطريق الدائري، ويقع على مساحة 9000 متر مربع، ويتكون من 15 عمارة سكنية، يضم عدد وحدات 280 وحدة سكنية مكونة من بدروم وأرضي و 4 أدوار، بمساحات تتراوح من 90 لـ 160 متر.



ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 250 مليون جنيه ومبيعاته المتوقعة 400 مليون جنيه، وتم طرحه بالنصف الثاني العام الحالي 2021 ويبلغ متوسط سعر المتر 10000 جنيه، وتقدم فيوتشر هومز طرق سداد وأنظمة دفع ميسرة بالمشروع وينقسم المشروع إلى 3 مراحل من المستهدف الانتهاء من بيعه بالكامل خلال العام الحالي 2022



وكشف منير عن تأسيس شركه لاداره المشروعات تتولى مهام اداره كافة مشروعات شركه فيوتشر من صيانه وأمن ونظافه وأوضح منير ان الشركه تخاطب الطبقه المتوسطه وتهدف لتوفير منتج عقارى بسعر وجوده مناسبه لها ولذلك توفر الشركه نظم تسهيلات تصل ل8سنوات بمقدمات حجز تبدا من 10% لافتا إلى امتلاك الشركه مشروع تجاري ويتكون من دور أرضي تجاري ودور أول إداري على مساحة 6000 متر مربع مقسم إلى جزئين، وهو جزء يتم إعادة تطويره بمبيعات متوقعة 250 مليون جنيه.

ويقع المشروع بشارع كلية الصيدلية بمنطقة الهضبة الوسطى وتتراوح أسعار المتر من 20 لـ 40 ألف جنيه، بمساحات تتراوح من 80 لـ 200 متر، وتستهدف فيوتشر هومز اللوكال براند والبنوك

«مقام مصر» تشارك بعروض حصرية على مشروعها فى العاصمة بالداون تاون

قال المهندس السعيد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مقام مصر، إن المعارض العقارية فرصة للتواصل المباشر مع العملاء والتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم في المشروع، وتعد المعارض العقارية التي تنظمها مؤسسة الأهرام واحدة من الفعاليات القوية التي تهتم الشركة بالتواجد بها.



وأضاف أنه من المخطط المشاركة بعروض حصرية على مشروع 5EAST TOWER خلال فترة المعرض، مما يجعل هناك فرصة قوية للعملاء لاقتناصها والاستفادة من هذه العروض خلال فترة المعرض فهي حصرية يتم إطلاقها خلال فترة انعقاد المعرض فقط وذلك لتلبية احتياجات الزائرين للمعرض.

وأكد أن العقار يظل ملاذًا آمنًا للاستثمار وخاصة خلال فترات التحديات، ويمكن للعملاء تحقيق عائدات متجددة على العقار، فهناك آليات متعددة لتحقيق هذا العائد تطرحها الشركات العقارية لتنشيط المبيعات.

وأوضح أن مشروع 5EAST TOWER يقع على مساحة 3585 مترًا مربعًا، ويطل المشروع على محور رئيسي بعرض 75 مترًا، ويطل على حديقة مفتوحة بمساحة 28 ألف متر، ويضم الدور الأرضي وحدات تجارية ومنطقة مطاعم، ويضم الدور الأول منطقة Food Court.

كما يتم تخصيص الوحدات من الدور الثاني للثامن للوحدات الإدارية، ومن الدور التاسع للثاني عشر وحدات إدارية ELITE لأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبدأ مساحات الوحدات الإدارية من 36 مترًا مربعًا، وتبدأ مساحات الوحدات التجارية من 22 مترًا مربعًا.

«المنصور للتطوير» تشارك بمشروعات متنوعة وعروض حصرية في معرض «الأهرام العقاري»

قال المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للتطوير العقاري، إن المعارض العقارية ملتقى مميز للتواصل المباشر مع العملاء، واستعراض أبرز التطورات في مشروعات الشركة، وكذلك التعرف على أبرز احتياجات العملاء في مشروعاتهم وتنفيذ وحدات تلبي هذه المتطلبات.

وأضاف أن شركته تشارك بحزمة مشروعات متنوعة خلال المعرض، وتقدم عروضا حصرية على هذه المشروعات خلال فترة المعرض، وهو ما يجعلها فرصة مميزة للعملاء، حيث يتم المشاركة بمشروعات متنوعة خلال فعاليات المعرض، وهو ما يعد فرصة للعملاء للاختيار من وحدات وعروض متنوعة.

وأكد أن هذه المشروعات تتنوع بين السكنية والتجارية، وتقدم الشركة من خلالها فرصا استثمارية متنوعة لعملائها، وتتميز كافة مشروعات الشركة بالاختيار المميز لمواقع المشروعات وذلك لتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء، حيث تتواجد مشروعات الشركة في القطامية ومدينة نصر وزهراء المعادي والمقطم وبالقرب من مناطق الخدمات والمناطق الحيوية.

وأوضح أنه يتم المشاركة بمشروع TRUE GATE” عبارة عن مجمع سكني تجاري، في مدينة نصر بمساحة 5 آلاف م2 كما تعرض الشركة خلال المعرض مشروع “مكاني” وهو عبارة عن كومباوند سكني متكامل في منطقة القطامية ويقع على مساحة تصل إلى 20795 مترا مربعا.

وأشار إلى المشاركة بمشروع ” 9YARD ” بالمقطم، وهو عبارة عن مشروع تجاري إداري طبي متكامل الخدمات، ويتكون المشروع من وحدات تجارية وإدارية وطبية بالإضافة إلى 3 أدوار سكنية، وتتنوع مساحات الوحدات التجارية بين 39 مترا و140 مترا، والوحدات الإدارية والطبية تتنوع بين 56 و 180 مترا.

وتستعرض الشركة خلال المعرض مشروع “TRUE” وهو عبارة عن مشروع بنشاط تجاري في قلب مدينة نصر .

ولفت إلى أن الشركة نجحت في اكتساب ثقة العملاء من خلال مجموعة من المشروعات المميزة منها “اوريانا” و”لاجور” و”ايليت مول” و”Sungate” و”Jodran” و” Bienster”.

شركة ستايل للاستثمار العقارى تعلن مشاركتها فى معرض الأهرام العقاري

وأكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن الشركة تشارك فى معرض الأهرام كراعي بلاتينى، بالإضافة إلى أن شركة ستايل هوم قررت تقديم عروض كبيرة على المشروعات التى تشارك بها فى معرض الاهرام العقاري.

وأوضح أن المعرض يأتى بالتزامن مع بدء فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة لمشروع 2 The Icon Residence بالقاهرة الجديدة.

وبالنسبة لتفاصيل المرحلة الثالثة لمشروع 2 The Icon Residence القاهرة الجديدة، قال أن المرحلة الثالثة تتضمن نحو 100 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 110 متر وحتى 220 متر، بأنظمة سداد مختلفة لتتناسب مع مختلف الفئات بحيث تتراوح ما بين 10 % مقدم واقساط حتى 8 سنوات بدون فوائد.

وأكد أن استثمارات مشروع 2 The Icon Residence ، تصل لـ مليار و300 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 50 ألف متر مربع بواقع 12 فدان، لافتا إلى أن المشروع يتضمن وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 110 متر مربع وتصل لـ 300 متر مربع، وذلك ما بين وحدات سكنية، وبنت هاوس، ودوبلكس.

وأشار إلى أن شركة ستايل هوم تسعى لتوفير عدد من الأنظمة لعملائها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحجز، موضحا أن وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الوقت الحالى.

ولفت إلى أن مشروع 2 The Icon Residence هو مشروع عمرانى متكامل الخدمات، ويتضمن عدد من الخدمات الذكية، بالإضافة إلى أنه كمبوند سكنى يتمتع بجودة عالية فى أنظمة التشطيبات و خدمات اللاند سكيب، بخلاف الأمن ودرجة الأمان داخل مشروعات شركة ستايل هوم بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وهو ما يرجع للثقة الكبيرة التى تتمتع بها شركة ستايل هوم لدى عملائها سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن المعارض العقارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى نجاح الشركات لتسويق مشروعاتها، لأنها الأداة الوحيدة التى تتيح الفرصة للعميل التواصل المباشر مع الشركة العقارية.

وأوضح المهندس حسين داوود، أن شركة ستايل هوم، لديها خطة ورؤية واضحة للاشتراك فى أكبر المعارض العقارية التى تقام سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا إلى أن المعارض العقارية ستكون كلمة السر خلال المرحلة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة ، في ظل السعي الدائم للترويج للعقار المصري في الخارج ، لافتا إلى أن العقار المصري سيظل مخزنا للقيمة وأفضل استثمار .

وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من 70% من المشروع المشاركة به في المعرض العقاري سواء أكان داخل مصر أو بالخارج.

وأكد أن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع المبيعات ، لافتا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى تناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة و مصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم.

وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقي القائم به، بالإضافة إلى التنامي المستمر فى التعداد السكانى، وهو ما يساهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث تعد السوق العقارية هي الأرخص على مستوى الأسعار به مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى الأمر، الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.

وأكد إن السوق العقارية المصرية تعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، ولديها قدرة عالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية، منها ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، وعزوف البنوك عن تمويل العقار.