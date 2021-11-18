بأكثر من 6.13 مليار دولار.. الإمارات تبرم صفقات عسكرية خلال معرض دبي للطيران

بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة

أعلنت الإمارات أنها أبرمت حزمة جديدة من صفقات دفاعية تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.7 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران لعام 2021.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس، أن اليوم الرابع من المعرض شهد إعلانها عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم (أي أكثر من 47 مليون دولار) مع شركات محلية ودولية.

شهد اليوم الرابع من #معرض_دبي_للطيران_2021 إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 7 صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول أربعة أيام 23 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم. pic.twitter.com/bniMDWN3E5— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) November 18, 2021

وبلغ بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة تصل قيمتها الإجمالية 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم (أي أكثر من 6.13 مليار دولار).