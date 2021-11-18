سيـــاســة

بأكثر من 6.13 مليار دولار.. الإمارات تبرم صفقات عسكرية خلال معرض دبي للطيران

بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة
مصطفى الجُدي 10:14 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 10:14 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الإمارات أنها أبرمت حزمة جديدة من صفقات دفاعية تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.7 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران لعام 2021.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس، أن اليوم الرابع من المعرض شهد إعلانها عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم (أي أكثر من 47 مليون دولار) مع شركات محلية ودولية.

اقرأ أيضا  السيسي يبحث مع الأمير تشارلز تعزيز التعاون مع بريطانيا في الصحة والتعليم الجامعي

وبلغ بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة تصل قيمتها الإجمالية 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم (أي أكثر من 6.13 مليار دولار).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى الجُدي

ملف الكاتب مصطفى الجُدي

اقرأ أيضاً

مقتل 27 ألف حوثي في عمليات التحالف باليمن

أيمن عزام 11:13 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

حذف حساب سيف الإسلام القذافي على «تويتر» بعد إعلان ترشحه للرئاسة

أيمن عزام 10:29 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «سيف ­_ 1» 

أحمد اللاهوني 5:37 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

السيسي يبحث مع الأمير تشارلز تعزيز التعاون مع بريطانيا في الصحة والتعليم الجامعي

المال - خاص 3:33 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

«النقض» تؤيد إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر علي قوائم الإرهابيين

المال - خاص 3:12 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

رئيس مجلس النواب: الدولة حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر

ياسمين فواز 3:03 م, الخميس, 18 نوفمبر 21