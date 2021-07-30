«بأكثر من 4 ملايين جنيه».. «التهرب الجمركي» تحرر محضر تهرب لشركة بددت كمية من البضائع

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، محضر ضبط جمركى لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية بأكثر من 4 ملايين جنيه، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

حيث قامت شركة ا . ل . م للاستيراد باستيراد مشمول 8 شهادات جمركية بنظام الوارد النهائي لصنف شباشب وأحذية منشأ الصين ، والافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها .

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة الأستاذ أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من السادة ايهاب عبد الله وممدوح ذكا وإسلام شكرى ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركة بالعناوين الواردة بالمستندات .

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ ملايين و 275 ألفا و301 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 12 مليون و 852 ألف و 903 جنيهات، وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقمى 732 لسنة 2021 و قيام إدارة الشئون الفنية برئاسة أستاذة سهام عمر بالتنبيه للسادة عادل عبد الفتاح ووليد والى و محمد جاب الله لإعداد التقرير الفنى تمهيدا لإحالة الموضوع لإدارة الشئون القانونية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .

وفى سياق متصل، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز و آداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، ووفقا لتعليمات وتكليفات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة وتقليل معدلات زمن الافراج عن البضائع .

واستكمالا لمسيرة وملحمة الحب والعطاء للوطن لرجال مصلحة الجمارك حماة المنافذ وحراس الوطن قام الأستاذ حسام جاد المولي مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة بقيادة فرق ومجموعات العمل بساحات ومناطق الفحص والمركز اللوجيستي في ميناء العين السخنة منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 30/7/2021 لانهاء بواقي الاسبوع الماضي حيث تم نزول 300 حاوية بعدد 180 جمركي تقدم للجمارك عدد 90 بيان جمركي بعدد 104 حاوية بالاضافة الي المتبقي بالساحات وجاري العمل علي انهاء جميع الحاويات واستقبال حاويات جديدة غدا السبت في جميع الساحات.