بأكثر من 3%.. مؤشرات البورصة المصرية تتراجع جماعيا الأسبوع الماضي (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على هبوط جماعي للمؤشرات، بنسبة تجاوزت الـ3%، وسط خسائر رأسمالية بلغت 36 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.04% مغلقا عند 16745 نقطة، ومؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، مغلقا عند 2962 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.11% مغلقا عند مستوى 4497 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 36 مليار جنيه من قيمته، بما يعادل 3.2%، ليستقر عند 1.092 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.128 تريليون جنيه بنهاية التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 22.4 مليار جنيه، بكمية 2.864 مليار ورقة مالية، حيث استحوذت الأسهم على 76.71% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 23.29%.