طاقة

بأكثر من 10 ملايين برميل.. إنتاج النفط في السعودية يحقق أعلى مستوى منذ عامين في فبراير الماضي

بحسب بيانات رسمية
المال - خاص 12:58 ص, الثلاثاء, 19 أبريل 22 12:58 ص, الثلاثاء, 19 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إنتاج النفط في السعودية 10.23 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، بحسب بيانات رسمية نقلته موقع فضائية العربية الإثنين.

وزادت صادرات الخام في فبراير 4.4%، من نحو سبعة ملايين برميل يوميا في يناير الماضي

وارتفع انتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير إلى 10.225 مليون برميل يوميا، وفق المصدر ذاته.

اقرأ أيضا  اليابان تعتزم الإفراج عن 6 ملايين برميل نفط من احتياطيات خاصة

وهذا الرقم الجديد لإنتاج النفط في السعودية هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«طاقة النواب» توصي بعقد جلسة مخصصة للاستماع إلى خطط «الكهرباء» لإحلال العدادات الذكية

ياسمين فواز 7:53 م, الأثنين, 18 أبريل 22

إنتاج النفط الليبي يتراجع بأكثر من نصف مليون برميل يوميا

أيمن عزام 6:14 م, الأثنين, 18 أبريل 22

«إنفنيتي» تطلق 20 نقطة جديدة لشحن السيارات الكهربائية بالدلتا

عمر سالم 4:51 م, الأثنين, 18 أبريل 22

«الطاقة الذرية» تبحث مع روساتوم تفعيل تعاقدات شراء الوقود النووي للمفاعل البحثي الثانى

عمر سالم 2:41 م, الأثنين, 18 أبريل 22

«العامة للبترول» تستثمر 790 مليون جنيه لاستكمال مشروع «معالجة الحمد»

نسمة بيومي 11:24 ص, الأثنين, 18 أبريل 22

«سولار سول للطاقة» تعتزم إنشاء مدينة صناعية بتكلفة استثمارية 5 ملايين يورو

دعاء محمود 11:23 ص, الأثنين, 18 أبريل 22