بأكثر من 10 ملايين برميل.. إنتاج النفط في السعودية يحقق أعلى مستوى منذ عامين في فبراير الماضي

بلغ إنتاج النفط في السعودية 10.23 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، بحسب بيانات رسمية نقلته موقع فضائية العربية الإثنين.

وزادت صادرات الخام في فبراير 4.4%، من نحو سبعة ملايين برميل يوميا في يناير الماضي

وارتفع انتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير إلى 10.225 مليون برميل يوميا، وفق المصدر ذاته.

وهذا الرقم الجديد لإنتاج النفط في السعودية هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.