بأقدام صلاح محسن وفرجاني ساسي.. تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في القمة 122

بهدف لكل منهما تعادل النادي الأهلي مع نادي الزمالك غريمه الكروي في قمة الدوري الممتاز، رقم 122 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21.

وأحرز صلاح محسن لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه مرمى الزمالك في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

فيما سجل فرجانى ساسى لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه فى شباك الأهلى فى الدقيقة 80.

ويعد هدف محسن وساسي هو الأول لهم بتاريخ مباريات قمة الأهلي والزمالك.

وتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف، بدر بانون، رامي ربيعة، محمد هاني في الدفاع، عمرو السولية ، ٱليو ديانج، محمد مجدي أفشة في الوسط، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف في الهجوم.

وضم تشكيل الزمالك كل من: محمد عواد في حراسة المرمى، أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي في الدفاع، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما في الهجوم.

واللقاء القمة رقم الـ«122» بين الأهلي والزمالك، في رحلة المارد الأحمر للدفاع عن اللقب للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ودخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده40 نقطة، جمعها من 18مواجهة، فيما يدخل الزمالك مواجهة اليوم ومعه 44 نقطة جمعها من20مباراة.