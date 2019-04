بأفلام الأوسكار..الرحلات الجوية البريطانية تطرح فئة ترفيه جديدة

دعاء محمود

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن إضافة مجموعة من الأفلام الحائزة على جوائز إلى فئتها الجديدة ضمن برنامجها الترفيهي الجوّي، وذلك احتفالاً بالذكرى السنوية التسعين لتوزيع جوائز الأكاديمية ’جوائز الأوسكار‘ الذي أقيم أخيرا، وجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون ’بافتا‘ الشهر الفائت.



وتتألق فئة ’أوارد وورذي‘، بأفلام فازت مجتمعةً بـ 12 جائزة أوسكار و12 جائزة ’بافتا‘ في موسم جوائز هذا العام، فضلاً عن 87 فيلماً تم ترشيحه لنيل الجوائز في هذين الاحتفالين. وتتوفر فئة ’أوارد وورذي‘ ضمن البرنامج الترفيهي الجوّي لمعظم أساطيل الرحلات الطويلة التي تسيّرها شركة الخطوط الجوية البريطانية، بما فيها الرحلات المتجهة من الشرق الأوسط إلى لندن.



وتتضمن أفلام هذه الفئة كلاً من (The Shape of Water) الذي رشّح لنيل 13 جائزة أوسكار وحصد أربعة منها بما فيها “أفضل فيلم” في الاحتفال الأخير. واستند هذا الإنجاز على ترشيح الفيلم لنيل 12 جائزة في ’بافتا‘، ونجح بإحراز ثلاثة منها.



وجاء فيلم (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)، الحائز على الجوائز الكبرى في ’بافتا‘، ضمن البرنامج الترفيهي المتميز بعد أن تم ترشيحه لنيل 9 جوائز حصد منها خمساً الشهر الماضي.



ويتضمن البرنامج أيضاً الفيلم الدرامي البريطاني الذي تدور أحداثه حول الحرب العالمية الثانية (Darkest Hour)، ليستمتع المسافرون بأداء غاري أولدمان المذهل، والذي فاز بجائزة ’بافتا‘ عن فئة أفضل ممثل رئيسي، بينما فاز الفيلم بالجائزة عن فئة “أفضل مكياج وتصفيف شعر”. وفي ليلة الأوسكار تم تكريم أولدمان مجدداً ليحظى بجائزة “أفضل ممثل”، وألقى كلمة أشار فيها إلى تقليد بريطاني عريق، إذ وجّه خطابه لوالدته قائلاً: “جهّزي الشاي -سأعود بجائزة الأوسكار إلى المنزل”.



وعلاوة على ذلك، تعرض الفئة فيلم (Call Me by Your Name)، الذي فاز بجائزة أفضل سيناريو مقتبس في كل من جوائز ’بافتا‘ و’أوسكار‘، وتم ترشيحه لنيل أربع جوائز أوسكار.



و قالت كارولينا مارتينولي، مديرة العلامة التجارية وتجربة العملاء الجديدة لدى الخطوط الجوية البريطانية: أننا نبذل قصارى جهدنا لنضمن تزويد نظمنا المخصصة للترفيه الجوّي بأحدث محتوى سينمائي حائز على جوائز بشكل يعزز خدمات الترفيه التي تلبي تفضيلات عملائنا”.

وستتم إضافة عدد من كلاسيكيات السينما التي حققت نجاحاً ملفتاً في مواسم الجائزة السابقة. وستمتد هذه الأفلام عبر مجموعة واسعة من التصنيفات السينمائية، من فيلم الكوميديا والرومانسية (Silver Linings Playbook) إلى فيلم الرعب والتشويق (Silence of the Lambs).

ويمكن لمسافري الرحلات الطويلة عبر شركة الخطوط الجوية البريطانية الاستفادة من وصول مجاني إلى أكثر من 1000 ساعة من الأفلام، وأبرز البرامج التلفزيونية، والبرامج الصوتية عبر شاشتهم الشخصية على ظهر المقعد. ويتم تحديث المحتوى بشكل دوري، وغالباً ما تضاف فئات جديدة خاصة بالعطلات الرئيسية أو أبرز الفعاليات.



الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية البريطانية تسير رحلاتها إلى 168 وجهة مختلفة، 106 منها في المملكة المتحدة وأوروبا و80 رحلة في باقي أنحاء العالم.