بأغنية «لو كنت» .. أكرم حسني يعود للجمهور بجدل كبير مع هيفاء وهبي

برغم غياب الفنان أكرم حسني عن الأنظار والجمهور لفترة طويلة إلا أنه استطاع بمجرد عودته خلال الساعات الأخيرة بأغنية جديدة يقدمها لأول مرة مع الفنانة هيفاء وهبي “لو كنت” بإثارة جدل عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقام حسني بعمل هشتاج للأغنية باسم لو كنت، ونشر صورة له كتب عليها “لو كنت شكل هندسي كنت هاميل للانحراف” وبالتزامن قامت هيفاء وهبي بنشر صورة جديدة وهي تغمض عينها وعلقت عليها “لو كنت عين مغمضة كنت هابقى برضه شايفة” بنفس الهشتاج وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر الساعات الماضية في مصر ولبنان، وشارك هذا الهشتاج عدد كبير من نجوم الفن أيضا.

مها متبولي: لحن الأغنية ليس جميلا والجرافيك فيه زحمة وأكرم حسني فنان مجتهد

تقول الناقدة مها متبولي للمال إن لحن الاغنية الجديدة لآكرم حسني وهيفاء وهبي ليس جميلا ولاتستحق هذا الجدل الذي أثير حولها مؤخرا ، لافتة الى ان أكرم حسني فنان مجتهد ودؤؤوب ويحاول خلق فرص مختلفة وجديدة له سواء برامج او اعلانات او اغنية ومشروع مع هيفاء وهبي بالطبع سيحقق مشاهدة كبيرة.

ولفتت إلى أنه حتى الجرافيك المقدم في الكليب مزعج وليس مميزا ، برغم ان الفن جماله في بساطته وليس في تقديم عمل فيه زحمة في كل شئ بهذه الصورة.

وتابعت أن تحقيق الأغنية لجدل كبير على السوشيال ميديا، لأن هيفاء وهبي كفنانة لبنانية لديها موظفين يعملون على السوشيال ميديا الخاصة بها بكثافة كبيرة، والشعب اللبناني كلها السوشيال ميديا بالنسبة له هامة جدا ويوجد لديها أشخاص يعملون على حساباتها بشكل دائم.

محمود فوزي السيد: لا يجب التعامل معها أنها أغنية بل هي مجرد سكتش وأكرم محبوب لدى الجمهور

وأعرب الناقد الموسيقي محمود فوزي السيد أن : أكرم حسني من الفنانين الذين يحبون عمل أشياء جديدة طيلة الوقت وذلك سبب تقديمه لبطولة ثانية ثم قدم بطولة لنفسه ، وقدم أيضا برنامجه الشهير أبو حفيظة ومسلسلات ثم يقدم أغنيات داخل مسلسلاته طيلة الوقت يحب تقديم أفكار جديدة للجمهور.

وأضاف أنه كتب على الأغنية الجديدة لحن وكلمات أكرم حسني لكنها بلا لحن حقيقي ، فهي مجرد كلمات مغناة فقط ولايوجد لحن معين ومن قام بالشكل الموسيقي لها توما فهو موزع موسيقي شاطر يستطيع عمل جملة موسيقية ترسخ في اذن المستمع ، ومن هنا كان نجاح الشكل الموسيقي للأغنية.

وتابع أن أكرم حسني ليس مطربا ولا هيفاء وهبي مطربة او مؤدية حتى ، لذلك كانت النتيجة عبارة عن كلام فارغ وشيئ ليس في السياق ولايجب التعامل معها انها اغنية بل هي مجرد سكتش غنائي او منولوج لكن ليست أغنية لانه لايوجد بناء طبيعي فيها للاغنية الحقيقية .

أما عن حالة الجدل التي أثيرت على السوشيال ميديا بمجرد اعلانهما عنها قال : لانها اول عمل يقدم فيه أكرم حسني نفسه أنه مطربا صريحا، فقد كان يغني فقط في المسلسلات والافلام واول مرة يطرح اغنية لنفسه كمطرب، وأيضا لوجود هيفاء وهبي معه فالتكوين غريب او لان أكرم حسني شخص وفنان محبوب لدى الجمهور وأحبوا مشاهدة الكليب عامة.