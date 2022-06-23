بأعلى وتيرة في 20 عاما.. المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ العام 2002، بعد تصويت لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي بالبنك بالإجماع لصالح تلك الخطوة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقرر البنك، اليوم الخميس، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 0.75% إلى 1.25%.

وأشار إيدا وولدن باش محافظ المركزي النرويجي في بيان، إلى أنه من المحتمل ارتفاع الفائدة إلى 1.5% في أغسطس.

وقالت اللجنة في بيان أن هناك حاجة إلى سياسة سعر فائدة أعلى بشكل ملحوظ لتحقيق استقرار التضخم حول مستهدف البنك الذي يقترب من 2%.

وبلغ معدل التضخم في أبريل مستوى 5.4% على أساس سنوي، وهو المستوى الأعلى في 13 عامًا.

وفي سويسرا فإن رئيس البنك المركزي، توماس جوردان، يرى أن الضغوط التضخمية الحالية قد تعني الحاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية.

وأشار رئيس البنك إلى أن سويسرا لا تزال تمتلك معدلات فائدة سالبة، ما يعني بشكل ما أن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية خاصة مع تسارع التضخم.

ويرى رئيس البنك الوطني السويسري أن الضغوط التضخمية الحالية قد تعني الحاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية في البلاد.

وقال “توماس جوردان” في مؤتمر في زيورخ: “لقد نشرنا توقعات جديدة للتضخم، وفي حال صحتها فإننا نرى حاجة محتملة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية، الضغوط التضخمية لم يتم مكافحتها بشكل كامل بعد”.

ورفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى -0.25 % في أول زيادة في 15 عامًا.