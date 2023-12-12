بأعلام مصر طلاب مدارس الإسكندرية يحفزون المواطنين على المشاركة في الانتخابات

قاد طلاب مدارس الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي من الانتخابات الرئاسية 2023، موكب على طول الكورنيش لتشجيع وتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تحت شعار “أنزل شارك” وبأعلام مصر.

وفي سياق متصل؛ تواصل غرفة العمليات بالمحافظة انعقادها داخل ديوان عام المحافظة، لليوم الثالث على التوالي وذلك برئاسة محافظ الإسكندرية، وبحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية أن هناك إقبالًا كثيفًا من قبل مواطني الإسكندرية على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ بداية الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء الإسكندرية.

وواصل محافظ الإسكندرية سلسلة من الجولات على اللجان الانتخابية على مستوى أحياء المحافظة منذ بدء العملية الانتخابية، للتأكد من تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار الانتخابية مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.