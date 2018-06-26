بأسواق الثلاثاء.. ارتفاع أسعار الملوخية واستقرار باقي الأصناف

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل كيلو الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 إلى 8جنيهات؛ وفقا لبعض التجار.بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا مثل الملوخية التي سجلت 10 جنيهات للكيلو في المتوسط بدلا من 8 قبل الزيادة.وأكد التجار لـ"الم



الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل كيلو الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 إلى 8جنيهات؛ وفقا لبعض التجار.

بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا مثل الملوخية التي سجلت 10 جنيهات للكيلو في المتوسط بدلا من 8 قبل الزيادة.

وأكد التجار لـ”المال” أن سعر ورق العنب سجل 16 جنيها والفاصوليا سجلت 8 جنيهات ،الفلفل البلدي /الرومي 5 إلي 6 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات والبصل 4جنيهات، والليمون 24جنيها ،الكوسة 6 جنيهات، والثوم 14جنيها، والباذنجان الرومي 2 جنيه والباذنجان الأسود والأبيض 2.5، والجزر 4 جنيهات والبامية 10جنيهات.

كما واصلت أسعار الفاكهة استقرارها اليوم وسجل كيلو العنب ما بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والتفاح البلدي بين 10جنيهات إلى 6.5 جنيها ، المستورد ما بين 17و 20 جنيها، والموز ارتفع لـ8.5 جنيها والمانجو 15 جنيها إلي 12 جنيهاوكيلو الكنتالوب ما بين 4 إلى 5 جنيهات.