بأسواق الأحد.. استقرار أسعار الطماطم والخيار وارتفاع طفيف بالموز والتفاح

الصاوي أحمداستقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الأحد، حيث سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 جنيهات؛ وفقا لبعض التجار، بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا طفيفا وهي الموز والتفاح.وأكد التجار لـ"المال" أن الفلفل البلدي /الرومي 5 إلي 6 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل ما بين

الصاوي أحمد

استقرت أسعار الخضراوات الرئيسية، اليوم الأحد، حيث سجل كيلو الطماطم 3.5 جنيهات بسوق التجزئة، والخيار 5 جنيهات؛ وفقا لبعض التجار، بينما شهدت بعض الأصناف ارتفاعا طفيفا وهي الموز والتفاح.

وأكد التجار لـ”المال” أن الفلفل البلدي /الرومي 5 إلي 6 جنيهات ، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون 24جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والثوم 14جنيها، والباذنجان 5 جنيهات بدلا من 2.5، والملوخية 1.5 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات والبامية 10جنيهات.

كما واصلت أسعارالفاكهة استقرارها اليوم وسجل كيلو العنب ما بين 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والتفاح البلدي بين 10جنيهات إلى 6.5 جنيها المستورد ما بين 17و 20 جنيها، والموز ارتفع لـ8.5 جنيها بدلا من 6.5 و7 جنيهات مؤخرا، والمانجو 15 جنيها والبلح من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو الكنتالوب ما بين 4 إلى 5 جنيهات.