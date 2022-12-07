بأسعار 4470 إلى 4750 جنيها.. 11 شركة تقتنص 13064 قنطار قطن فى مزاد الغربية

اقتنصت 11 شركة مزاد أقطان الغربية -أمس- بكميات سجلت 13064 قنطارا، بسعر بلغ 4470 و4750 جنيها لأصناف جيزة 97 و94.

قالت مصادر لـ«المال» إن شركة «المعداوى» تصدرت قائمة الفائزين بكمية بلغت 2848 قنطارا، تلتها «الإخلاص» بنحو 2546 قنطارا، و«عبد المجيد» بـ1329، و«الياسمين» بـ1723، و«المجد» بـ899 قنطارا.

وكشفت أن شركة «مصر لحليج الأقطان» حصلت على 325 قنطارا، و«السجينى» 906، و«يارن» 648، و«المحب» 407، و«يحيى رجب» 773، و«ألكان» 660 قنطارا.

وأضافت « المصادر» أن هناك زيادة بين 46 إلى 250 جنيها فى سعر القنطار، مقارنة بمستويات آخر مزاد فى نفس المحافظة منذ شهر.

ولفتت إلى أن السعر الافتتاحى للمزاد سجل 4516 جنيها للقنطار من صنف جيزة 94، و4316 لـ«جيزة 97».

وأضافت أنه تم تنظيم الجلسات فى 18 نقطة تجميع بمراكز المحلة الكبرى، التى استحوذت على كامل كميات جيزة 94، بينما تداولت مزادات طنطا وبسيون وزفتى وقطور وكفر الزيات أصناف أقطان جيزة 97.

يشار إلى أن أعلى سعر لمزادات القطن بلغ 6100 جنيه فى دمياط لصنف جيزة 96 قبل أيام، و5050 لجيزة 94 بكفر الشيخ الأسبوع الماضى.

جدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضىـ تلقى تقريرا من الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، قبل أسبوع حول أسعار قنطار القطن فى بعض مزادات محافظات الدلتا، مبينا أن عدة جلسات فى بعض المحافظات شهدت ارتفاعا فى الأسعار.

وأوضح أنه تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.