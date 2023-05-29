بأسعار من 2 جنيه إلى 500 ألف.. معرض زهور الربيع الـ 90 يضم 1000 نوع نباتي

أكدت وزارة الزراعة أن معرض زهور الربيع الـ 90 والمقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي والذي افتتحه أمس الأول السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشتري أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها، بل هو حدث ثقافى جمالي تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتي الشراء في المرحلة الثانية.



وأكدت الوزارة أن أحد قدامى المشاركين في المعرض المهندس شبل مرسي يقول إنه يعمل في مجال الزهور ونباتات الزينة منذ 40 عاما تقريبا وأنه أول من قام ببيع ورود القطف بالسنتيمتر، حيث كان يقوم بتوزيعها على محال وسط البلد ورغم أنه لا يمتلك أصلا مزرعة في هذا المجال لكنه متواجد في معرض زهور الربيع على مدار أربعة عقود وتربطه علاقات طيبة مع كل منتجى الزهور والزينة في مصر.

ويرى شبل أن مصر تمتلك ميزة تنافسية وتصديرية في هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومي المصري كما أنه مجال كثيف العمالة.

وأضاف “شبل” أن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتي وبأسعار تناسب جميع المستويات تبدأ من 2 جنيه فقط وحتى نصف مليون جنيه لبعض الأنواع النادرة من الأشجار والتي عمرها يتجاوز مئات السنين.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.