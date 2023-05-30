بأسعار فائدة متفاوتة.. تعرف على شروط قروض الحج 2023 في 3 بنوك

مع اقتراب موسم فريضة الحج لعام 2023، 1444هـ، توفر 3 بنوك عاملة في السوق المصرية، تمويل العملاء بقرض الحج، على رأسهم بنك مصر.

قروض الحج 2023

ويعطي بنك مصر قرض الحج والعمرة للمصريين، بسعر عائد تنافسي، على أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما، والحد الأقصى للتمويل يصل إلى 400 ألف بشروط محددة، ومدة تصل إلى 120 شهر أي ما يعادل 10 سنوات.

ويمنح قرض الحج والعمرة للمصريين من خلال برامج تمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب، وبموجب إثبات الدخل، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، ومستحقي المعاشات، ومن ثم أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

المستندات المطلوبة لقروض الحج 2023

ويتطلب قرض الحج والعمرة مستندات أساسية تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، بالإضافة إلى عرض سعر معتمد من الشركة، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

قروض الحج

ويمنح بنك المصرف المتحد قرض الحج والعمرة والاختيار بين عروض مختلفة بدفعة مقدمة قدرها 10% من قيمة البرنامج تدفع من العميل للمصرف، وتقسيط المبلغ المتبقي على 12 شهر بدون فوائد.

ويتطلب قرض الحج والعمرة كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 12 شهر، السجل التجاري لا يتعدى 3 أشهر، في حالة أصحاب الأعمال و المهن الحرة.

وفي حالة تحويل الراتب أو القسط يطلب المصرف خطاب مفردات المرتب وكشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

أما عن بنك فيصل الإسلامي يقدم قرض تمويل مصروفات الحج التي تصل إلى 500 ألف جنيه وفقا لآخر التعديلات التي تمت مؤخرا على برامج البنك، على فترة سداد 5 سنوات، على أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

وتبدأ سعر الفائدة لقرض الحج في البنك من 14.5% سنويا متناقصة، وبمصاريف إدارية من 1% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض.