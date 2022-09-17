بأسعار تلامس 60 ألف جنيه.. تجار المحمول يسبقون الموزعين فى طرح هواتف «أيفون 14 برو ماكس»

فى خطوة استباقية نادرًا ما تحدث فى سوق المحمول بمصر، قام عدد من تجار الهواتف وشركات تجزئة الإلكترونيات بطرح سلسلة هواتف أيفون 14 الجديدة عبر المنصات الإلكترونية، بأسعار تلامس 60 ألف جنيه للجهاز الواحد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى لم يعلن الموزعين المعتمدين لـ«آبل» في مصر، عن توقيت الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة في سوق المحمول لـ«المال»، أن الكميات المعروضة من هواتف «أيفون 14 برو ماكس» مزودة بنظام التشغيل التقليدي “شريحة عادية” وليست مدمجة «e-sim»، موضحا أن سلسلة الهواتف الجديدة التى تم إطلاقها من «آيفون» جاءت عبر إصدارين – الأولى- مدعومة بأنظمة التشغيل بشرائح “عادية”، والآخرى بـ«e-sim» المخصصة لبعض الأسواق ومنها “الأمريكية”.

وأضافت المصادر، أن الأيام الماضية شهدت دخول كميات من هواتف «أيفون 14 برو ماكس» في السوق المحلية عبر الاستيراد بنظام “الشخصي” من قبل بعض تجار المحمول.

وبدأت بعض المنصات الإلكترونية في فتح باب الحجز المسبق على سلسلة هواتف أيفون 14 وعلى رأسها هاتف «أيفون 14 برو ماكس»، المزودة برامات 6 جيجا، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ويدعم الجهاز خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.

ويصل سعر الهاتف على منصة «بي تك» بسعر 59 ألفًا و399 جنيهًا، بخصم 4% بدلًا من 62 ألف جنيه.

يشار إلى أن شركة «آبل» العالمية طرحت سلسلة هواتف Iphone 14 الجديدة في مؤتمر عالمي، يوم 7 سبتمبر من الشهر الجاري، بأسعار تبدأ من 999 دولارًا للجهاز الواحد.

وتوضح الصور التالية؛ عروض منصة «بي تك» لشراء هواتف «آيفون 14 برو ماكس» الجديدة:

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس