بأسعار تذاكر تبدأ من 220 درهما ..دليلك الكامل لزيارة معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2022

تنطلق غدا الاثنين فعاليات الدورة 42 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات 2022 الذي يستضيفه مركز دبي للتجارة العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري .

وتسضيف دورة العام الحالي أكثر من 4500 شركة وسط حضور متوقع يصل لأكثر من 100 ألف شخص من 170 دولة ، ويضم المعرض 26 قاعة بمساحة إجمالية تزيد عن 185 ألف متر مربع.كما سيحتوي المعرض هذا العام على أجنحة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند والسعودية، بالإضافة إلي جهات اخري تشارك لأول مرة لاستعراض ابتكاراتها التقنية الوطنية مثل قبرص وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي والكويت وأوغندا وتركيا.

أسعار تذاكر معرض جيتكس دبي 2022

أعلن موقع مركز دبي للتجارة العالمي المنظم لمعرض ومؤتمر جيتكس دبي 2022 أن أسعار تذاكر دورة العام الحالي تختلف بناءً على اهتمامات الراغبين في المشاركة في المعرض علما بأنها تنقسم إلي عدة أنواع هي تذاكر الزوار وتبدأ اسعارها من 220 درهم إماراتي وتتيح دخول (المعرض فقط) فيما يبدأ سعر تذاكر المندوبين من من 550 درهم إماراتي ويشمل دخول المعرض، وحضور المؤتمرات، وورش العمل مقابل 600 درهم تقريبا لتذاكر ورش العمل والتي تتضمن دخول المعرض وحضور ورش العمل .

بينما يبدأ سعر تذاكر التدريب المعتمد: من 2000 درهم إماراتي وتشمل المعرضو دورات معتمدة، المؤتمرات وورش العمل .

اوقات عمل معرض جيتكس 2022

تبدأ فعاليات معرض جيتكس دبي 2022 يوميا في تمام الساعة العاشرة صباحا وتختتم في تمام الساعة الخامسة عصراً.موقع معرض جيتكس 2022سيتم تنظيم معرض جايتكس 2022 دبي في مركز دبي التجاري العالمي والذي يضم مجموعة قاعات لاستضافة الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بقطاع تكنولوجيا المعلومات وهي

البافليون قاعة 1 – 8

قاعة الشيخ راشد

قاعة الشيخ سعيد 1 – 3

قاعة الشيخ مكتوم

قاعة الملتقى

قاعة زعبيل 1 – 6 .

فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2022

ستتضمن فعاليات جيتكس دبي 2022 العديد من الفعاليات التي ظهرت في نسخته السابقة مثل “Ai Everything”، و”North Star Dubai” (والذي كان يعرف باسم “GITEX Future Stars”)، و”Fintech Surge”، وقمة “Future Blockchain”، و”Marketing Mania”. كما سيضيف فعاليتين جديدتين هما “Global DevSlam” و”X-VERSE”.

ستربط فعالية “Global DevSlam” المبرمجين والمطورين العالميين من كبرى شركات التكنولوجيا في أكبر لقاء مختص بالبرمجة والتطوير في الشرق الأوسط. وسيتضمن الحدث مشاركة 10 الآف مبرمج ومطور من “Anaconda”، ِو”AWS”، وإنستاجرام، ومايكروسوفت، وOracle.

كما تقام فعالية “North Star Dubai” (التي كانت تسمى “GITEX Future Stars” منذ عام 2016). وتركز الفعالية على التطور المستمر للشركات الناشئة العالمية، والدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الابتكار والتعاون الدولي في مجال الأعمال.