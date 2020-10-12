بأسعار تبدأ من 700 دولار.. «أبل» تطلق هواتف آيفون 12 تدعم «G5» الثلاثاء

تعتزم شركة أبل غدا الثلاثاء الكشف عن هواتف “آيفون 12” المنتظرة، أول أجهزتها الذكية التى تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس G5، في حدث تأخر أكثر من عام مقارنة مع منافستيها الرئيسيتين شركتى “سامسونج” و”هواوي”.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أبل ستكشف عن 4 أجهزة أعيد تصميمها لهاتف آيفون 12، وستكون مزودة بقدرات 5G وكاميرات مطورة ومعالجات أكثر سرعة ونطاق أوسع من أحجام الشاشات، بأسعار أساسية تراوح بين 700 و 1100 دولار.

الهواتف الجديدة تشمل آيفون ميني، آيفون 12، آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس

وهواتف أبل من آيفون تشمل آيفون ميني، آيفون 12، آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، إذ يتوقع أن تشمل تقنية الجيل الخامس في بعض من هذه الهواتف.

وتواجه أبل تحديا كبيرا، يتمثل في نجاح تقنية الجيل الخامس (5G) في هواتفها الجديدة ، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت “وول ستريت ” التحدي الأكبر الذى يواجه أبل هو عدم وجود تغطية للجيل الخامس في الولايات المتحدة بأكملها بما فى ذلك المدن الكبيرة، إذ أن التغطية لهذه التقنية محدودة، مع استحواذ الصين على معظم عمليات تطوير تقنية الجيل الخامس”.

وتتوقع مجموعة فيوتشرسورس كونسلتينج ، أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية التى تدعم تكنولوجيا G5 ، من 145 مليون جهاز في 2020 إلى 303 ملايين في 2021، و515 مليونا في 2022.

ويتم طرح أجهزة آيفون 12 الجديدة بعد حوالي شهر من الموعد المعتاد بعد أن واجهت أبل تأخيرات في الاختبار والإنتاج النهائي بسبب جائحة كورونا. وتشير التقديرات إلى أن “أبل” قد تبيع أكثر من 75 مليون جهاز.

ويرى المحلل دان أيفز من “ويدبوش سيكيوريتيز” أن أكثر من ثلث هواتف آيفون الـ950 مليونا المستخدمة حاليا في العالم ، قد يبدّلها أصحابها بطرازات أحدث في الأشهر المقبلة.

وقال أيفز “الصين تبقى المكوّن الرئيسي لنجاح آبل”، لأن “20 % من عمليات تبديل الأجهزة ستحصل في هذه المنطقة العام المقبل”.

ويؤكد أفي جرينجارت من “تكنزبوتنشل” أن المجموعة الأمريكية العملاقة “بحاجة حتما إلى الجيل الخامس حاليا. ليس من أجل الولايات المتحدة بل الصين حيث باتت هذه التقنية عاملا حاسما في قرار الشراء”.

وفي 2021، سيكون أكثر من نصف الأجهزة المباعة في الصين مجهزا هذه التقنية.

انتشرت هوائيات الإرسال الخاصة بتقنية الجيل الخامس على نطاق واسع في بعض مناطق آسيا

وانتشرت هوائيات الإرسال الخاصة بتقنية الجيل الخامس على نطاق واسع في بعض مناطق آسيا، وباتت التقنية تغطي كبرى المدن الصينية كما أن 90% من سكان كوريا الجنوبية يعيشون في مناطق مغطاة بالخدمة.

لكن في أمريكا الشمالية، لا تزال البنى التحتية الخاصة بهذه التقنية متأخرة مقارنة مع الأسواق الآسيوية، لكن من المتوقع أن تزيد نسبة اختراق هواتف الجيل الخامس للسوق بصورة كبيرة في 2021 لتصل إلى 70%، في مقابل 37 % في 2020، وفقا لمجموعة “فيوتشرسورس كونسلتينج”.

ويقول باتريك مورهيد من “مور إينسايتس أند ستراتيجي” إن مشغلي الاتصالات “ينظرون هواتف آيفون بتقنية الجيل الخامس لتفعيل نشاطها في الولايات المتحدة”.

وقد أطلقت الشركة الكورية الجنوبية “سامسونج” والصينية “هواوي”، أكبر شركتين على صعيد مبيعات الهواتف الذكية في العالم، أولى طرازاتهما من الأجهزة العاملة بالجيل الخامس في ربيع وصيف 2019، وكشفت “جوجل” أخيرا عن طرازين جديدين من هواتفها “بيكسل” يعملان أيضا بهذه التقنية.