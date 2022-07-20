بأسعار تبدأ من 620 ألف جنيه.. طرح سيارات «كيا سبورتاج» الجديدة (صور)

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن طرح سيارات كيا سبورتاج الجديدة التي يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيا»، حددت أسعار طرازات الجيل الجديد من كيا سبورتاج الفئة الأولى «lx» بقيمة بلغت 619.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «EX» بـ659.9 ألفًا، والفئة الثالثة «H/L» بـ709.9 ألفًا، والفئة الرابعة «T/L» بـ759.9 ألفًا، والفئة الخامسة «GT» بنحو 789.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز «كيا سبورتاج» لفئة السايارات الرياضية متعددة الساتخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعتة 1600 س ي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 180 “حصتن”، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT” .

مواصفات كيا سبورتاج الجديدة

تقدم طرازات الجيل الجديد من كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، فرامل المانعة للانغلاق مع توزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام اتزان السيارة مع عجلة القيادة والثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج تدعيم الفرامل، ووفرامل يد إلكترونية، حساسات ركن خلفية».

وزودت السيارة بمصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك، مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED، وزجاج جانبي وخلفي ملون، وعوارض تحميل فوق سقف السيارة، وحساس إضاءة، وجنوط رياضية 17 بوصة».

كما دعمت كيا سبورتاج الجديدة للفئة الأولى ببعض التجهيزات الأخرى؛ من بينها «خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق، مثبت سرعة، وكايمرا خلفية، لوحدة عدادات ديجيتال».

تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكيف هواء يدوي، وراديو، وعدد 6 سماعات، وصلة USB، وبلوتوث، خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، التحكم في مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

ألوان كيا سبورتاج الجديدة

تقدم سيارات كيا سبورتاج الجديدة عبر مجموعة من الإلوان المتعددة في السوق المحلية؛ كالنحو التالي: