عقـــارات

بأسعار تبدأ من 471 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل

ضمن مبادرة البنك المركزي بعائد 3%
أحمد صبحي 4:17 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 4:17 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط.

وأشارت عبد الحميد، إلى الإعلان يتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وأضافت، يتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة “البداري”، وبورفؤاد).

وأكدت، أن المساحات المطروحة للوحدات تتراوح بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

مشيرة، إلى أنه سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة.

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ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3% متناقصة سنوياً.

وحول معرفة تفاصيل الوحدات المطروحة وأسعارها وطرق السدادا، قالت عبد الحميد: يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

فيديوهات تعريفية لطريقة حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين 2″

https://fb.watch/v/465M_KjWJ/

فيديوهات تعريفية لطريقة حجز وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين 2”

https://fb.watch/v/3gszwHBXg/

كان البنك المركزي المصري قد أطلق، منتصف الشهر الجاري، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه.

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تتم من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتصل قيمة الوحدة حاليًا إلى 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

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أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

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بقلم أحمد صبحي

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