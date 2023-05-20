بأسعار تبدأ من 32 ألف دولار.. هيونداي تطلق سيارات G70 المحدثة فى الأسواق المحلية

أعلنت شركة هيونداي موتور أنها أطلقت سيارات جديدة من طرز جي 70 ، وجي 70 شوتينج بريك ( G70 Shooting Brake) المطورة في السوق المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت الشركة في بيان إن سيارة G70 سيدان تتوفر بداية بمحرك بنزين 2.5 لتر بشاحن توربيني أو 3.3 لتر بنزين توربو مع G70 شوتينج بريك المزودة بمحرك بنزين 2.5 لتر بشاحن توربيني.

وتعتبر سيارة جي 70 شوتينج بريك ، وهي مركبة رياضية ، أول نموذج استراتيجي تحت علامة جينيسيس التجارية المستقلة لشركة هيونداي للأسواق الأوروبية.

وتبلغ أسعار طرازي G70 سعة 2.5 لتر وG70 بسعة 3.3 لتر و G70 شوتينج بريك 43 مليون وون (32 ألف دولار أمريكي) و 48 مليون وون و 45 مليون وون على التوالي.

وأطلقت هيونداي علامة جينيسيس التجارية في عام 2015 في السوق المحلية وأصدرت طرز جينيسيس في الولايات المتحدة وكندا وروسيا والشرق الأوسط وأستراليا.

وتتكون تشكيلة جينيسيس من سيارات السيدان G70 و G80 و G90 ، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي GV70 و GV80.