بأسعار تبدأ من 150 جنيها.. فتح حجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا لليد 2022

كشفت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو الجاري.

وسيكون سعر التذكرة: 150 جنيها لليوم الواحد، بإمكانك حضور أكثر من مباراة في نفس اليوم على نفس الصالة بنفس التذكرة.

وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على صالتي أكتوبر الدولية، وصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة، حيث تم وضع مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب والكاميرون.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 11 يوليو المقبل على أن تكون أول مباراة بين منتخبي الجزائر وكينيا والذي يقام في تمام الساعة 10 صباحا على صالة أكتوبر الدولية.

وستكون مباراة الافتتاح على صالة حسن مصطفى والتي ستجمع بين منتخبي مصر والكاميرون، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.