بأبطال لأول مرة وبلا ميزانيات كبيرة.. «حظك اليوم» و«هاشتاج جوزني» يدعمان سينما الفرص الجديدة

بأبطال لأول مرة وبلا ميزانيات كبيرة.. يحاول فليما «حظك اليوم» و«هاشتاج جوزني» تدعيم سينما الفرص الجديدة الفترة المقبلة.

ويخوض بعض الفنانين الشباب تجربة البطولة السينمائية لأول مرة حاليا بأفلام متنوعة ، حيث يقدم الفنان كريم قاسم لأول مرة بطولة سينمائية بفيلم ” حظك اليوم” وتشاركه البطولة الفنانة الشابة هدى المفتي ، بجانب كوكبة من الفنانين مثل مروان يونس وطه دسوقي وبسنت شوقي وتأليف أحمد البيلي وأخراج أسامة عرابي .

كما تقدم الفنانة الشابة لأول مرة بطولة سينمائية في فيلم” هشتاج جوزني ” ويشاركها بطولته الفنان الشاب رامز أمير ، والفيلم تأليف محمد سمير مبروك واخراج عصام نصار .

مصطفى كيلاني : مطلوب أن يتم تقديم أفلام سينمائية لاتزيد تكلفتها عن مليون جنيه

قال الناقد الفني مصطفى كيلاني أنه ليس مطلوبا أبدا أن تكون ميزانية كل الأفلام السينمائية المطروحة للجمهور ضخمة ، فقد تكون هناك أفلاما ميزانيتها متوسطة أو قليلة لكن الأهم أن تكون مصنوعة فنيا بصورة جيدة .

وأشار إلى أننا قضينا سنوات في مشاهدة أفلام سينمائية سيئة فنيا للغاية سواء كانت أكشن أو نوعيات أخرى ، لكنها كانت سيئة ، لذلك حينما يعود كريم قاسم بعد سنوات طويلة من تجربة فيلم أوقات فراغ الذي قام ببطولته منذ 20 عاما تقريبا لتقديم بطولة فيلم سينمائي ” حظك اليوم” شيئا جيدا .

وتابع أنه مطلوب أن يتم تقديم أفلام سينمائية لاتزيد تكلفتها عن مليون جنيه وتفتح مجالا وفرصا للشباب ليكونوا موجودين ،لافتا أنه ليس معقولا أن يكون طيلة الوقت النجوم الموجودين بالسينما أحمد عز ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز .

صفي الدين : حينما نقدم أفلاما بميزانيات قليلة فذلك يفتح فرصا لمؤلفين ومخرجين جدد

وأعرب المنتج السينمائي صفي الدين محمود للمال أن : دائما تتواجد أفلام سينمائية بميزانيات ضخمة لنجوما مثل كريم عبد العزيز والسقا وغيرهم ، لكنهم لم يخلقوا نجوما كبار في الأساس .

وأردف قائلا أنه ليس هناك أزمة في تقديم بعض الأفلام الجيدة بميزانيات قليلة ، لكن ذلك مفيد لصناعة السينما في النهاية ، وذلك بوجود لوكيشن تصوير لأفلام جديدة .

وأوضح أنه توجد صعوبة كبيرة لشركات الإنتاج بتقديم أفلام كثيرة للنجوم الكبار مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز بسبب ميزانيات هذه الأفلام المكلفة ماديا بصورة كبيرة .

لكن حينما نقدم أفلاما بميزانيات قليلة فذلك يفتح فرصا لمؤلفين ومخرجين جدد ويسلط الضوء على مواهب شابة واعدة لأول مرة في السينما ، وذلك أمرا نحتاجه كثيرا، وفق صحفي الدين

وأكد صفي الدين أنه لو فكر في تقديم فيلم سينمائي بميزانية متوسطة ماديا ، سيركز على اختيار مخرج ومؤلف ونص جيد فذلك أساس العمل الفني المميز .

وأضاف أن اختيار الممثل أو بطل الفيلم سيكون ناتجا عن مناسبه للدور الذي سيلعبه والسيناريو الخاص بالعمل .

وأوضح أن الجمهور حينما يقبل على هذه النوعية من الأفلام ذات ميزانية ليست كبيرة فذلك يرجع ، لحبه للتركيبة الخاصة بالفيلم من الفنانين المشاركين فيه وليس لاسم فنان معين ، وذلك بخلاف أفلام النجوم السوبر ستار التي يقبل عليها لاسم النجم نفسه .