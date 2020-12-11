عقـــارات

بآلية التخصيص الفوري.. تعرف على الأراضي المطروحة للبيع في مدينة المنيا الجديدة

قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة في مدينة المنيا الجديدة
محمود زكي 12:09 ص, السبت, 12 ديسمبر 20 12:09 ص, السبت, 12 ديسمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة في مدينة المنيا الجديدة، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بمركز المنطقة السياحية في مدينة المنيا الجديدة، بنشاط مجمع مطاعم وقاعة افراح بمساحة 1677 مترا مربعا، وذلك بسعر متر 5835 جنيها، على ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأضافت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام الأرض، على أن يستكمل 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ إخطار الهيئة بالموافقة.

وأكدت أن القطعة الثانية تقع بمركز خدمات المدينة بنشاط تجارى / إداري بمساحة 3795 مترا مربعا، وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 4720 جنيها.

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وأوضحت أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة 840 فدانا، بنشاط معهد عالى بمساحة 9101 متر مربع، وذلك بسعر متر سجل حوالي 1225 جنيها، على ألا تزيد النسبة البنائية على 17% من إجمالي مساحة الأرض. 

ولفتت إلى أن الارتفاع أرضي ودورين متكررين، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

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مشيرة إلى أنه يتم استكمال 25% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلام الأرض. 
وأوضحت الهيئة أن القطعة الرابعة تقع  بالحى المتميز بنشاط مدرسة بمساحة 6761 مترا مربعا، وذلك بسعر متر سجل حوالي 2920 جنيها على ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من إجمالي مساحة الأرض. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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