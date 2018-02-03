اﻹسماعيلي يكسر عقدة ملعبه بفوز مستحق على اﻹنتاج

الداخلية يؤزم موقف الرجاء في البقاء بالدوري بهدف قاتلعلي المصريكسر فريق الكرة بالنادي اﻹسماعيلي، عقدة استاد اﻹسماعيلية، التي تلازم الدراويش منذ بداية الموسم، بفوز على اﻹنتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة

الداخلية يؤزم موقف الرجاء في البقاء بالدوري بهدف قاتل



علي المصري



كسر فريق الكرة بالنادي اﻹسماعيلي، عقدة استاد اﻹسماعيلية، التي تلازم الدراويش منذ بداية الموسم، بفوز على اﻹنتاج الحربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن لقاءات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل الكولومبي دييجو كالديرون، هدف اللقاء اﻷول، بعد مرور أربع دقالق فقط من انطلاقة المباراة، التي شهدت تواجد البرتغالي بيدرو يارني، المدير الفني الجديد للدراويش، والذي تعاقد مع النادي لمدة موسم ونصف.

وفي الشوط الثاني، أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني للإسماعيلي، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، ليكسر الدراويش حاجز استاد اﻹسماعيلية، الذي يلازم الفريق منذ بداية الموسم.

بتلك النتيجة، يقفز رصيد النادي الإسماعيلي للنقطة 45، ويظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام، بينما تجمد رصيد اﻹنتاج الحربي عند 29 نقطة، وظل في المركز التاسع.

وعلى الملعب الفرعي لاستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، حصد فريق الداخلية فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه الرجاء المطروحي، بهدف نظيف، اليوم السبت أيضًا، ضمن الجولة ذاتها.

سجل هدف الفوز المهاجم الشاب عبدالرحمن السويسي في الدقيقة اﻷولى من الوقت المحتسب بدل ضاعف عن المباراة، من هجمة مرتدة سريعة، قادها الظهير الأيسر محمود منصور.

بتلك النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 29 نقطة، محتلًا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الرجاء عند 12 نقطة في المركز الأخير، وتزداد صعوبة مهمة الفريق المطروحي في البقاء بالدوري.

