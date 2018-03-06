اﻹسماعيلي يخطف وصافة الدوري من الزمالك ويزيد موقف دجلة تأزما

علي المصري



عاد اﻹسماعيلي لوصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم؛ بفوزه علي ضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية، فى ختام لقاءات اليوم الثانى، للأسبوع الثامن والعشرون من المسابقة.





تقدم اﻹسماعيلي بهدف لهدافه الكولومبي دييجو كالديرون، بضربة رأسية، في الدقيقة 42 من عمر الشوط اﻷول للمباراة التى إدارها محمد أبو خاطر، وعاونه أشرف متولي وهشام الدسوقي، وهشام توفيق حكما رابعا، ومحمد يوسف ومحمد عمارة حكما خامسا.





ورفع كالديرون بهدفه في لقاء اليوم، رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، للهدف رقم 13، ليعادل رقم عمر السعيد مهاجم وادي دجلة، وبفارق 4 أهداف عن المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، والذي يتصدر القائمة.





وتعادل البوركيني باتريك مالو لوادي دجلة في الدقيقة 51، بضربة رأسية أيضا، مستغلا غفلة دفاع اﻹسماعيلي، بعد متابعة جيدة لعرضية السيد سالم، ليضعها في مرمي محمد عواد حارس مرمي الدراويش، معلنا عن هدف التعادل للضيوف.





وبعدها بتسع دقائق فقط، يكافئ البديل شكري نجيب، مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، علي أشراك، بإعادة اﻹسماعيلي للتقدم مجددا، بتسجيل الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 61، بعدما تابع الكرة التي أرتدت من محمود رضا حارس مرمي وادي دجلة.





الفوز رفع رصيد الإسماعيلى لـ 53 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع المصري، ويخطف وصافة الدوري من الزمالك، الذي يتوقف رصيده عند 51 نقطة، وتأجلت مباراته في الجولة ذاتها، أمام مصر المقاصة، نظرا لخوضه ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد اﻷفريقي “الكونفدرالية”.





في المقابل، تجمد رصيد وادى دجلة، عند 26 نقطة، وبقي في الخامس عشر بجدول الترتيب، وأصبح أحد المهددين بقوة للهبوط لدوري المظاليم، حيث لا تفصله سوي نقطة واحدة عن المركز السادس عشر، الذي يحتله طنطا، ويهبط بصاحبة لدوري الدرجة الثانية.