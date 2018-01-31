اﻷهلي يوجه الشكر لرئيسه الشرفي على مساعداته للنادي

علي المصري وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، على مساندته للنادي خلال الفترة الماضية. ودعم الرئيس الشرفي…

علي المصري

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، على مساندته للنادي خلال الفترة الماضية.

ودعم الرئيس الشرفي لﻷهلي، منشآت النادي، وساعده في إعارة العديد من اللاعبين للدوري السعودي، بالإضافة إلى جهوده المستمرة مع المستثمرين العرب، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مدينة الأهلي الرياضية، التي تضم ستادًا عالميًا ومستشفى والعديد من المنشآت الأخرى.

وكان المجلس قد أعلن في اجتماعه الذي عقد مساء الأربعاء، عن تحمل تركي آل الشيخ، تكاليف صفقة اللاعب صلاح محسن، مهاجم إنبي المنضم للأهلي لمدة خمس سنوات.