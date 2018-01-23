اﻷهلي يواصل صفقاته الشتوية

علي المصريواصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تدعيم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، باتفاقه رسميًا مع المهندس ماجد سامي، مالك مجموعة أندية وادي دجلة، من أجل التعاقد مع أحمد العش، مدافع الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.وسيوقع اللاعب "26 عاما" عقدا مع النادي

علي المصري



واصل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تدعيم الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، باتفاقه رسميًا مع المهندس ماجد سامي، مالك مجموعة أندية وادي دجلة، من أجل التعاقد مع أحمد العش، مدافع الفريق، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وسيوقع اللاعب “26 عاما” عقدا مع النادي اﻷهلي لمدة أربع مواسم ونصف، تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأجرى عدلي القيعي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عدة مفاوضات مكثفة مع مسئولي وادي دجلة، حسم خلالها الصفقة، بعد التقدم بعرض مالي، لن يتجاوز المليون جنيه، نظرًا لنهاية عقد اللاعب بنهابة الموسم.

ومن المنتظر أن يحضر العش، إلى النادي الأهلي، غدًا الأربعاء، لتوقيع الكشف الطبي والإعلان رسميًا عن الصفقة، بعد إتمام المفاوضات.

وكان أحمد العش، قد لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول من جانب المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، موسم 2010-2011، ولكنه رحل إلى الإسماعيلي، ثم انتقل لوادي دجلة.