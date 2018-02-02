اﻷهلي يواجه الشباب السعودي في اعتزال فؤاد أنور الليلة

علي المصري:تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مباراة اعتزال فؤاد أنور قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق، والتي ستجمع فريقي الشباب السعودي والأهلي، على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.تقام المباراة برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، و تكفلت الهيئة بإقا

علي المصري:

تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة، مباراة اعتزال فؤاد أنور قائد المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق، والتي ستجمع فريقي الشباب السعودي والأهلي، على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

تقام المباراة برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، و تكفلت الهيئة بإقامة مباراة اعتزاله تقديراً وتكريماً له بعد الإنجازات التي ساهم في تحقيقها لرياضة كرة القدم السعودية، مع ناديي الشباب والنصر ومع المنتخبات الوطنية السعودية طيلة مشواره الرياضي.

وحرص فؤاد أنور، على تقديم شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كذلك شكره لكل أعضاء شرف نادي الشباب، ورؤساء النادي ولزملائه اللاعبين وللجمهور الشبابي وللجماهير السعودية كل على ما حظي به من دعم ومؤازرة.

ووجه “أنور” الدعوة لكل الجماهير الرياضية لحضور المباراة المرتقبة التي سيلعب فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلاعبيه الأساسيين مطعما بعدد من نجوم المملكة، مثل ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ومحمد السهلاوي وجمال باجندوح ووليد عبدالله، وذلك أمام الفريق الأول للنادي الأهلي الذي سيلعب هو الآخر بمجموعة من اللاعبين المميزين.

وأكملت الهيئة العامة للرياضة كل الترتيبات الخاصة بهذه المباراة، و خصصت تذاكر مجانية لدخول الجماهير، كما سيتم إجراء سحب على جوائز متنوعة خصصت لكل الجماهير، بينما تم تخصيص حافلات لنقل الجماهير من داخل وخارج مدينة الرياض لحضور المباراة، وذلك بواقع 5 حافلات للجماهير بمدينة الرياض و10 حافلات لنقل الجماهير من جدة و5 حافلات لنقل الجماهير من مدينة بريدة، ومثلها من مدينة الدمام، وتم تأمين وجبات غذائية بالإضافة إلى وجود مرافقين ومشرفين في كل حافلة.

يذكر أن “أنور” ترك بصمة رائعة مع فريق الشباب والمنتخب السعودي، وكانت أبرزها، تسجيل أول هدف على الإطلاق للمنتخب السعودي في كأس العالم، وكان هذا في نسخة 1994 بالولايات المتحدة، و سجل هدف الفريق الوحيد في مرمى المنتخب الهولندي الذي فاز 2 ـ 1 في هذه المباراة.

وتوج “أنور” مع الشباب بلقب الدوري السعودي في 3 نسخ متتالية من 1991 إلى 1993، كما توج مع الفريق بالعديد من الألقاب الأخرى محليا وخليجيا وعربيا.

وفاز “أنور” مع المنتخب السعودي للناشئين بلقب كأس أمم آسيا للناشئين “تحت 17 عاما” في 1988 وبلقب كأس العالم للناشئين “تحت 16 عاما” في 1989 .

ومع المنتخب السعودي الأول، فاز بلقب كأس آسيا عم 1996، وبالمركز الثاني في نفس البطولة بنسخة 1992، كما قاد الفريق للفوز بكأس الخليج في 1994، وشارك معه في بطولتي كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة و1998 بفرنسا، وخاض أنور مع المنتخب السعودي 95 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.

