اﻷهلي يلتهم الاتحاد ويواصل التحليق في صدارة الدوري

علي المصري





واصل فريق الكرة اﻷول بالنادي اﻷهلي، مسيرته الرائعة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتخطي عقبة مضيفه الاتحاد السكندرى، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات الجولة 22 للمسابقة.





ومرر أحمد فتحي، كرة سحرية لويد أزارو الذي أنطلق بالكرة متوغلا في دفاع الاتحاد، ليسكن الكرة في شباك الهاني سليمان حارس زعيم الثغر، في الدقيقة 40 من الشوط اﻷول، ليرفع الدولي المغربي رصيده للهدف الحادي عشر في صدارة جدول هدافي الدوري.





ومن تمريرة ثلاثية رائعة؛ في الدقيقة 78، مرر أحمد حمودي الكرة لجونيور أجايي، الذي هيأها بكعب القدم لعبدالله السعيد، الذي لم يتواني في وضع الكرة بالشباك، معلنا عن هدف اللقاء الثاني.





ولم تمر سوي أربع دقائق فقط، حتي قام السعيد برد الهدية ﻷجايي، ليختتم أهداف اللقاء بتسجيل الثالث لﻷهلي، في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.





بهذا الفوز الكبير، يرفع اﻷهلي رصيده للنقطة 54 محلقا في صدارة جدول ترتيب الدوري، بفارق 9 نقاط عن اﻹسماعيلي أقرب منافسيه، ويتبقي ﻷبناء القلعة الحمراء، لقاء مؤجل مع المقاولون العرب، سيقام يوم الخميس المقبل، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.













وعلي ستاد الدفاع الجوي، وضمن الجولة ذاتها، أقتنص طلائع الجيش ثلاث نقاط غاليه، بفوزه في الوقت القاتل على حساب ضيفه إنبي، في افتتاح لقاءات اليوم الثالث للمرحلة.





سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد، لاعب الوسط مؤمن إبراهيم من تسديدة قوية في الدقيقة اﻷولي من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة، فشل عماد السيد حارس إنبي، في إبعادها، ليستعيد حلمي طولان المدير الفني للطلائع، الانتصارات التي غابت عن فريقه في آخر 4 مباريات منذ الفوز على الأسيوطي بالجولة السابعة عشر.

ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق البترولي عند 32 نقطة في المركز السادس بالمسابقة.